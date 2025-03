Assassin's Creed Shadows sarà giocabile in cloud per gli acquirenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate

Tramite un messaggio pubblicato su X, Microsoft ha svelato che Assassin's Creed Shadows sarà la prossima aggiunta al programma "Stream your own game". In pratica, chi acquista il gioco ed è abbonato a Xbox Game Pass Ultimate fin dal lancio potrà giocarci in cloud streaming tramite Xbox Cloud Gaming .

Come funziona "Stream your own games" di Xbox?

Il programma "Stream your own games" è iniziato lo scorso novembre e permette tramite Xbox Game Pass Ultimate di giocare in streaming tramite cloud ai giochi che avete acquistato, oltre a quelli inclusi nel catalogo del servizio. Per il momento l'iniziativa è legata a una ristretta selezione di titoli, ma che con il tempo crescerà sempre di più e includerà nuove produzioni, come per l'appunto Assassin's Creed Shadows. Per maggiori dettagli e la lista completa di tutti i titoli compatibili, vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito ufficiale di Xbox a questo indirizzo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows sarà disponibile a partire dal 20 marzo su PC, Xbox Series X|S e PS5. Recentemente Ubisoft ha svelato i dettagli completi e aggiornati delle modalità grafiche disponibili su console e ha confermato che il gioco sarà pienamente compatibile con Steam Deck.