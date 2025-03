Assassin's Creed Shadows ha ora i dettagli sulle modalità grafiche per console completi e corretti

Qualche giorno fa, Ubisoft aveva diffuso le prime informazioni sulle modalità grafiche previste per Assassin's Creed Shadows su console , ma queste non risultavano complete e contenevano alcune imprecisioni, in particolare per quanto riguardava le caratteristiche delle modalità Performance e Bilanciata e l'utilizzo del ray tracing nelle diverse impostazioni.

Un comodo riassunto per tante opzioni diverse

Nel nuovo schema riepilogativo riportato qui sotto compaiono anche le caratteristiche delle versioni Xbox, con Xbox Series S che propone solo la modalità Fedeltà Grafica con risoluzione upscalata a 1620p, 30 FPS e uso selettivo del ray tracing, mentre la versione Xbox Series X presenta praticamente le stesse impostazioni di PS5.

Lo schema riassuntivo sulle modalità grafiche di Assassin's Creed Shadows su console

La modalità Bilanciata risulta particolarmente interessante per chi possiede un display in grado di raggiungere i 120 Hz o 240 Hz, in quanto propone una via di mezzo tra Performance e Fedeltà che dovrebbe sfruttare i punti di forza di entrambe, attraverso l'uso del VRR.

Per quanto riguarda le diverse implementazioni del ray tracing, le diverse diciture utilizzate da Ubisoft tra "selettivo", "standard" ed "esteso" si riferiscono all'implementazione del sistema di illuminazione: quando è selettivo o standard la tecnologia viene utilizzata per l'illuminazione globale, rispettivamente nel solo Rifugio o in tutto il mondo di gioco.

Per quanto riguarda invece il "ray tracing esteso", questo significa che la tecnologia grafica in questione viene utilizzata sia sull'illuminazione globale che sui riflessi, e questo nell'ambito dell'intero mondo di gioco, cercando dunque di avvicinarsi alle impostazioni disponibili nella versione PC.

Nella giornata di ieri abbiamo visto lo spot cinematografico di Assassin's Creed Shadows, a ricordarci l'uscita imminente del gioco, fissata per il 20 marzo.