2

CD Projekt RED smorza l'eccitazione per le novità di Cyberpunk 2077, dicendo cosa non sarà mostrato

Il team di Cyberpunk 2077 ha spiegato che le novità in arrivo per il gioco non sono né un DLC, né una patch: non dovrebbe quindi aspettarci nuovi contenuti per il gioco d'azione sandbox.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/09/2025
Un personaggio di Cyberpunk 2077 con un visore sul volto
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Articoli News Video Immagini

Come vi abbiamo già segnalato, CD Projekt RED ha suggerito che qualcosa a tema Cyberpunk 2077 sarà annunciato il 4 settembre. Di cosa si tratta? Del seguito? Di nuovi contenuti per il gioco già disponibile, magari un nuovo DLC? Un prodotto animato?

Per ora non sappiamo cosa sia questa novità, ma possiamo dirvi con non è. L'annuncio del 4 settembre di CD Projekt RED non tratterà né di un DLC né di una nuova patch per Cyberpunk 2077.

Cosa sappiamo delle novità in arrivo per Cyberpunk 2077

L'informazione viene da Amelia "Lilayah", la Senior Community Manager di CD Projekt RED. Tramite i social media, la responsabile ha commentato le speculazioni dei giocatori e ha spiegato in modo chiaro che no, non si tratta di DLC né di una nuova patch.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Per togliere ogni dubbio, la Community Manager ha reiterato che non ci sono DLC in sviluppo per Cyberpunk 2077, come è anche comprensibile visto che il team è al lavoro su The Witcher 4, il prossimo Cyberpunk e altri progetti come il remake del primo The Witcher e una nuova IP, Hadar.

Il lancio disastroso di Cyberpunk 2077 è stato in realtà un bene, secondo CD Projekt RED Il lancio disastroso di Cyberpunk 2077 è stato in realtà un bene, secondo CD Projekt RED

Di conseguenza, suggeriamo di non sperare di vedere nuovi contenuti per Cyberpunk 2077, di certo non questo quattro settembre. Certo, questo potrebbe anche significare che delle novità per il seguito diventino più probabili, ma anche in questo caso vi suggeriamo di non sperare troppo: è veramente troppo presto per vedere qualcosa del nuovo progetto, visto che CD Projekt RED è focalizzata su The Witcher 4.

Pare più probabilmente che si tratti di prodotti collaterali, magari un nuovo anime, oppure una nuova linea di vestiti o un gioco da tavolo. Ovviamente sono speculazioni per il momento, non certezze: per fortuna tra un paio di giorni potremo scoprire tutto.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
CD Projekt RED smorza l'eccitazione per le novità di Cyberpunk 2077, dicendo cosa non sarà mostrato