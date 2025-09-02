CD Projekt RED smorza l'eccitazione per le novità di Cyberpunk 2077, dicendo cosa non sarà mostrato

Per ora non sappiamo cosa sia questa novità, ma possiamo dirvi con non è. L'annuncio del 4 settembre di CD Projekt RED non tratterà né di un DLC né di una nuova patch per Cyberpunk 2077.

Come vi abbiamo già segnalato, CD Projekt RED ha suggerito che qualcosa a tema Cyberpunk 2077 sarà annunciato il 4 settembre. Di cosa si tratta? Del seguito? Di nuovi contenuti per il gioco già disponibile, magari un nuovo DLC? Un prodotto animato?

Cosa sappiamo delle novità in arrivo per Cyberpunk 2077

L'informazione viene da Amelia "Lilayah", la Senior Community Manager di CD Projekt RED. Tramite i social media, la responsabile ha commentato le speculazioni dei giocatori e ha spiegato in modo chiaro che no, non si tratta di DLC né di una nuova patch.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per togliere ogni dubbio, la Community Manager ha reiterato che non ci sono DLC in sviluppo per Cyberpunk 2077, come è anche comprensibile visto che il team è al lavoro su The Witcher 4, il prossimo Cyberpunk e altri progetti come il remake del primo The Witcher e una nuova IP, Hadar.

Di conseguenza, suggeriamo di non sperare di vedere nuovi contenuti per Cyberpunk 2077, di certo non questo quattro settembre. Certo, questo potrebbe anche significare che delle novità per il seguito diventino più probabili, ma anche in questo caso vi suggeriamo di non sperare troppo: è veramente troppo presto per vedere qualcosa del nuovo progetto, visto che CD Projekt RED è focalizzata su The Witcher 4.

Pare più probabilmente che si tratti di prodotti collaterali, magari un nuovo anime, oppure una nuova linea di vestiti o un gioco da tavolo. Ovviamente sono speculazioni per il momento, non certezze: per fortuna tra un paio di giorni potremo scoprire tutto.