Cronos: The New Dawn, disponibile il pre-order della versione PS5 al prezzo minimo garantito

Su Amazon, oggi, è disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di Cronos: The New Dawn per PS5 al prezzo minimo garantito sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/09/2025
Su Amazon, oggi, tra le tante promo disponibili spunta l'interessante pre-order dell'atteso titolo Cronos: The New Order, la cui versione PS5 può essere prenotata a 59,99€. Effettua la prenotazione del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Cronos: The New Dawn è un titolo targato Blooper Team in uscita il prossimo 5 settembre. Sono 72, dunque, le ore che ci separano dalla pubblicazione del gioco che sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 2.

Cronos: The New Dawn, ulteriori dettagli sul gioco

Cronos: The New Dawn è un survival horror in terza persona che unisce atmosfere cupe e meccaniche di gioco innovative. Ambientato in un mondo post-apocalittico e devastato, il titolo mette il giocatore di fronte a una lotta disperata per la sopravvivenza, dove ogni risorsa conta e la pianificazione strategica è fondamentale.

Uno degli elementi chiave è la possibilità di manipolare anomalie temporali per superare ostacoli e ottenere un vantaggio tattico. La trama ruota intorno alla ricerca e al recupero delle Essenze di figure chiave del passato, vittime dell'apocalisse. Grazie a un misterioso strumento, il protagonista può estrarre le anime e sfruttarne il potere per farsi accompagnare nel futuro, modificando così il destino dell'umanità.

Cronos: The New Dawn, disponibile il pre-order della versione PS5 al prezzo minimo garantito