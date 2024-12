Nintendo Alarmo ha ora un tema specifico dedicato a Mario Kart 8 Deluxe

Si tratta di un aggiornamento gratuito che consente di aggiungere questa particolare personalizzazione, peraltro già annunciata in precedenza da Nintendo all'epoca della presentazione di Alarmo, insieme a quella di Animal Crossing: New Horizons ancora non pubblicata.

Immagini e suoni di Mario Kart

L'unica richiesta per poter effettuare il download è un account Nintendo, che è comunque gratuito ed è in effetti necessario anche per l'acquisto di Alarmo, dunque non dovrebbero esserci problemi a scaricare questo particolare update.



Il tema di Mario Kart 8 Deluxe modifica alcuni aspetti di Nintendo Alarmo, in particolare per quanto riguarda gli elementi grafici visibili sul quadrante della sveglia, e i suoni. L'ora viene visualizzata su una sorta di bandiera a scacchi, con Mario a bordo di un kart visibile al centro del quadrante oltre ad altri particolari.

È soprattutto in termini di audio che il tema assume una certa consistenza, con la possibilità di utilizzare alcune delle musiche tipiche del gioco per i suoni legati alle funzioni specifiche dell'orologio. In particolare, possono essere selezionate le musiche tratte dai seguenti tracciati:

Mario Kart Stadium

Twisted Mansion

Dolphin Shoals

Electrodrome

Cloudtop Cruise

Bowser's Castle

Rainbow Road

Per saperne di più su questa bizzarra sveglia, vi rimandiamo alla nostra recensione basata su una settimana in compagnia di Alarmo.