iPhone 17 avrà un display più grande e altre novità, secondo un rumor

Sono ancora tanti i mesi che ci separano dalla presentazione della nuova serie di iPhone 17 , che comprenderà al suo interno il modello base, iPhone 17 (e iPhone 17 Pro Max) e l'inedito ultrasottile iPhone 17 Air, che farà concorrenza a Samsung Galaxy S25 Edge . Nel frattempo, una nuova indiscrezione suggerirebbe un display più grande per il modello base di iPhone 17, assieme ad altre novità importanti già discusse da tempo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

ProMotion solo per i Pro: iPhone 17 e iPhone 17 Air restano indietro sul display

Secondo quanto riportato dall'informatore Digital Chat Station sulla piattaforma social Weibo, il nuovo modello base di iPhone 17 dovrebbe offrire un display dalla diagonale maggiore rispetto al precedente iPhone 16. Entrando nello specifico, parliamo in questo caso di un pannello da 6,3 pollici , contro i 6,1 pollici del modello immediatamente precedente.

Quando uscirà la nuova serie iPhone 17

Al momento non conosciamo ancora una data precisa per il debutto sui mercati di tutto il mondo della nuova serie iPhone 17, che dovrebbe essere presentata con ragionevole certezza entro la seconda metà di settembre, probabilmente in concomitanza con l'annuncio di AirPods Pro 3.

iPhone 17

Chiaramente è bene prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi ad oggi di indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia di Cupertino. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.