Metaphor: ReFantazio ha tanti dungeon ma non potrete esplorarli tutti in una sola partita, ecco perché

Tramite un'intervista con GameSpot, Katsura Hashino, il game director di Metaphor: ReFantazio, ha svelato nel gioco ci saranno tanti dungeon e che avranno un ruolo importante nell'esperienza di gioco, ma che, a differenza di quanto visto nella serie Persona, i giocatori non avranno abbastanza tempo per esplorarli tutti in un'unica partita.

Per chi non conoscesse il gioco è bene fare una rapida spiegazione. Come nella serie Persona, anche in Metaphor: ReFantazio c'è un limite entro cui vanno completati determinati obiettivi della storia, con il tempo che non scorre in tempo reale, ma avanza in base alle azioni del giocatore (ad esempio, viaggiare fino a una determinata destinazione, intrapendere una certa attività e così via). Il sistema a quanto pare è stato bilanciato in modo tale che i giocatori saranno messi di fronte alla scelta di quali dungeon opzionali esplorare e quali no, in base a gusti, esigenze e tempo residuo a disposizione.