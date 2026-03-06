Un rarissimo prototipo di "Nintendo PlayStation" sarà visibile in un museo

Il National Videogame Museum in Texas ha appena acquistato un rarissimo prototipo di "Nintendo PlayStation", ovvero una delle console che vennero costruite come banco di prova per quella che doveva essere la macchina sviluppata in collaborazione da Sony e Nintendo, e che poi non vide mai la luce in forma definitiva e ufficiale.
La storia racconta che le due compagnie avevano preso accordi per creare in partnership una nuova console con lettore ottico CD-ROM, che inizialmente doveva essere una sorta di Super Nintendo con CD, ma dopo i primi prototipi Nintendo abbandonò il progetto, scegliendo di procedere su una strada diversa che portò poi alla creazione di Nintendo 64.
Lasciata con il lavoro a metà, Sony decise però di tentare comunque di concludere la progettazione della console, e in questo modo nacque la prima PlayStation, che grazie anche alla potenza di marketing del colosso giapponese riuscì ad affermarsi con notevole successo.
Il prototipo più antico
La console proveniente dalla partnership tra Nintendo e Sony non venne ufficialmente mai realizzata, ma sono presenti alcuni prototipi su diversi livelli di sviluppo e completamento, come quello che è stato acquistato dal National Videogame Museum di Frisco, in Texas.
In questo caso si tratta di un macchina preliminare, dunque appartenente a una fase ancora precedente rispetto a quei prototipi di console vera e propria che abbiamo visto in precedenza, come quello in possesso di Ken Kutaragi, il padre di PlayStation.
Quello che viene mostrato anche nel messaggio riportato qui sopra è un Sony MSF-1, ovvero una sorta di kit assemblato in maniera ancora decisamente grezza ma contenente le caratteristiche principali di quella che doveva essere la console.
Ovviamente non è un dispositivo studiato per il commercio ma esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo, che possiede le caratteristiche del Super Nintendo unite a quelle del lettore CD, in base a quello che doveva essere il progetto iniziale.
Si tratta inoltre dell'unica unità esistente, spiega inoltre l'account ufficiale del museo, che ha acquistato questo MSF-1 per una cifra ancora non identificata, ma che rappresenta sicuramente un ottimo investimento per la struttura.