Un rarissimo prototipo di "Nintendo PlayStation" sarà visibile in un museo

Il National Videogame Museum in Texas ha appena acquistato un rarissimo prototipo di "Nintendo PlayStation", ovvero una delle console che vennero costruite come banco di prova per quella che doveva essere la macchina sviluppata in collaborazione da Sony e Nintendo, e che poi non vide mai la luce in forma definitiva e ufficiale.

La storia racconta che le due compagnie avevano preso accordi per creare in partnership una nuova console con lettore ottico CD-ROM, che inizialmente doveva essere una sorta di Super Nintendo con CD, ma dopo i primi prototipi Nintendo abbandonò il progetto, scegliendo di procedere su una strada diversa che portò poi alla creazione di Nintendo 64.

Lasciata con il lavoro a metà, Sony decise però di tentare comunque di concludere la progettazione della console, e in questo modo nacque la prima PlayStation, che grazie anche alla potenza di marketing del colosso giapponese riuscì ad affermarsi con notevole successo.