Chiude lo studio di Jake Solomon, ex designer della serie XCOM

Un altro studio chiuso

"Abbiamo fondato uno studio, abbiamo creato un gioco, e sono davvero orgoglioso di entrambi", ha scritto Solomon. "Prima di chiudere le porte di Midsummer Studios vorrei condividere uno sguardo a Burbank, il gioco in cui abbiamo messo il cuore. È come un "Life Sims + The Truman Show", ma è qualcosa di più. Credo che le persone siano narratori, e voglio che possano condividere tutte le storie e i personaggi che riescono a immaginare. Burbank vi permette di farlo."

"Ci sono momenti, giocando, in cui i personaggi prendono vita in un modo che non avevamo mai pensato. E per uno sviluppatore veterano come me è qualcosa di speciale. Quello che state per vedere è decisamente una versione pre-alpha. Ma questo gioco era un mio sogno, e il nostro team lo ha reso realtà. Guardate e sognate con noi."

Solomon viene da 23 anni passati in Firaxis, dove ha avuto un ruolo chiave nel rivitalizzare la serie XCOM. Il suo ultimo gioco nella compagnia di Sid Meier è stato Marvel's Midnight Suns, che non ha ottenuto grossi risultati in termini di vendite, nonostante le ottime valutazioni ricevute.