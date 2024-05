Midsummer Studios è la nuova software house fondata da ex sviluppatori di XCOM e The Sims

Annunciata la fondazione di una nuova software house: Midsummer Studios , che vanta al suo interno veterani delle serie XCOM e The Sims , quindi provenienti dalle fila di Firaxis e Maxis. A dirigerla sono i veterani Jake Solomon, Will Miller, Nelsie Birch e Grant Rodiek, accompagnati da un nugolo di talentusi colleghi, tutti sviluppatori di alto profilo. Tra i giochi cui hanno lavorato i già citati XCOM e The Sims, nonché lo strategico Marvel's Midnight Suns .

Buoni auspici per la neonata compagnia

Il logo della nuova software house

L'obiettivo di Midsummer Studios è quello di rinventare il genere dei simulatori di vita, mettendo al centro dell'esperienza le storie create dal giocatore. Da sottolineare come la neonata realtà abbia già ottenuto 6 milioni di dollari di finanziamenti, da un gruppo di investitori guidati dalla compagnia Transcend.

Tra i nomi più importanti dello studio spiccano quello di Jake Solomon, che ha passato ben 23 anni dentro Firaxis Games, dirigendo la serie XCOM e Marvel's Midnight Suns. Ad accompagnarlo il suo collega e amico Will Miller, che ha passato 16 anni nella stessa compagnia, dove si è occupato tra gli altri di Civilization: Beyond Earth. Grant Rodiek, invece, proviene da Maxis, dove ha lavorato per 18 anni alla serie The Sims. Nelsie Birch, infine, ha una carriera di 25 anni nel settore finanziario e amministrativo.

"Le migliori storie nei videogiochi sono scritte dai giocatori," ha dichiarato Jake Solomon, CEO e Direttore Creativo di Midsummer Studios. "A Midsummer stiamo creando un simulatore di vita incentrato sul dramma della vita moderna, dove i nostri giocatori scriveranno storie significative semplicemente giocando, e poi condivideranno quelle storie con il mondo."