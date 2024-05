PlayStation: crescono i ricavi e i profitti, i dati dell'ultimo report di Sony

Lato hardware abbiamo già riportato che sono state vendute un totale di 20,8 milioni di PS5 , un risultato di per sé ottimo, seppur mancando di poco l'obiettivo dei 21 milioni di console acquistate, dopo che tale target era stato abbassato dalle 25 milioni di unità previste inizialmente. Traducendo in dollari, i ricavi hardware sono pari a 10,9 miliardi di dollari , con un aumento del 9% su base annuale.

Come già riportato in precedenza Helldivers 2 ha totalizzato 12 milioni di copie vendute nelle sue prime 12 settimane dal debutto su PS5 e PC, superando di gran lunga le aspettative di Sony e diventando il titolo PlayStation venduto più velocemente di sempre.

In totale sono stati acquistati 286,4 milioni di giochi , di cui 39,7 milioni realizzati da studi first-party. In confronto, nel precedente anno fiscale il totale ammontava a 264,2 milioni, di cui 43,5 milioni di copie di titoli dei PlayStation Studios. Come prevedibile, c'è stato dunque un calo negli acquisti di esclusive PlayStation proprietarie, motivato dal fatto che non sono usciti giochi di spessore da dopo Marvel's Spider-Man 2. Stando alle previsioni della compagnia bisognerà aspettare fino al prossimo anno fiscale (aprile 2025) prima di vedere nuove grosse produzioni interne di serie acclamate.

Le previsioni del prossimo anno fiscale, le vendite hardware e dei giochi first-party caleranno

PS5 Slim con e senza lettore integrato

Per quanto riguarda l'anno fiscale in corso (1 aprile 2024 - 31 marzo 2025) la divisione PlayStation prevede vendite nette del tutto simili al precedente, per un totale di 72,9 miliardi di dollari, e un incremento del 9% del reddito operativo, per 7,2 miliardi di dollari.

Come già confermato dal nuovo target annuale di 18 milioni di PS5 vendute (3 milioni in meno di quelle ambite nel precedente anno fiscale), Sony prevede un ulteriore rallentamento delle vendite hardware. Si aspetta anche un incremento delle vendite dei giochi di terze parti e un calo di quelle dei giochi degli studi proprietari, nonché una crescita dei ricavi dei servizi, in particolare di PlayStation Plus.