AMD espande la roadmap delle GPU integrate con RDNA 4m e introduce i nuovi target per le future APU Zen 6

AMD continua a espandere in modo silenzioso ma significativo la propria roadmap grafica per le future APU, lasciando emergere nuovi dettagli attraverso aggiornamenti del codice open source. In particolare, recenti patch del compilatore LLVM hanno rivelato l'introduzione di due nuovi target grafici, denominati GFX1171 e GFX1172, che si aggiungono al già noto GFX1170.

Tutti e tre rientrano sotto l'etichetta RDNA 4m, una denominazione che suggerisce una soluzione intermedia tra le attuali architetture RDNA 3.5 e la futura RDNA 4. Questa scoperta è particolarmente interessante perché chiarisce come AMD stia lavorando su più varianti della stessa architettura per le sue GPU integrate, destinate principalmente a SoC e APU piuttosto che a schede grafiche discrete.