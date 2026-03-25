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Le RAM Corsair da 16GB (x2) sono in offerta su Amazon: DDR5 e velocità di memoria a 6.000 Mhz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo delle RAM Corsair da 16GB. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/03/2026
RAM Corsair

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulle RAM Corsair Vengeance che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 17% ed un costo finale di 499,99€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Capiamo che il costo può spaventare e che si tratta di un sovrapprezzo estremo per questa tipologia di prodotto però, allo stesso tempo, considerando la crisi del settore e le difficoltà economiche delle aziende e entrando nei panni di un utente che necessita una doppia RAM da 16GB per un totale di 32GB, questa può essere un'occasione per risparmiare circa 100€.

Ulteriori dettagli

Grazie alla tecnologia DDR5, queste RAM offrono velocità nettamente superiori rispetto alle generazioni precedenti, permettendo alle CPU di nuova generazione, sempre più ricche di core, di ricevere dati in modo rapido ed efficiente. Il risultato è un miglioramento tangibile nelle prestazioni complessive. Uno dei punti di forza principali è la regolazione della tensione integrata direttamente nei moduli.

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Questa caratteristica semplifica notevolmente l'overclocking, rendendolo più stabile e preciso rispetto ai metodi tradizionali basati sulla scheda madre. Le memorie supportano inoltre i profili Intel XMP 3.0 personalizzabili, che consentono di adattare facilmente le prestazioni alle diverse esigenze, salvando configurazioni specifiche per applicazioni o carichi di lavoro differenti.

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