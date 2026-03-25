Le RAM Corsair da 16GB (x2) sono in offerta su Amazon: DDR5 e velocità di memoria a 6.000 Mhz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulle RAM Corsair Vengeance che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 17% ed un costo finale di 499,99€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Capiamo che il costo può spaventare e che si tratta di un sovrapprezzo estremo per questa tipologia di prodotto però, allo stesso tempo, considerando la crisi del settore e le difficoltà economiche delle aziende e entrando nei panni di un utente che necessita una doppia RAM da 16GB per un totale di 32GB, questa può essere un'occasione per risparmiare circa 100€.