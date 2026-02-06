Dissipatore Corsair in promozione lampo su Amazon: è in vendita al suo minimo storico sulla piattaforma

Se sei alla ricerca di un nuovo dissipatore sei nel posto giusto al momento giusto. Su Amazon è disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo del sistema di raffreddamento Corsair che viene messo in sconto del 20% per un costo finale d'acquisto di 164,90€.
Non si tratta di una percentuale di sconto estremamente corposa ma, seguendo lo storico dei prezzi di questo prodotto ci sentiamo di consigliarlo oggi che è al suo prezzo più basso di sempre. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto:
Ulteriori dettagli
Il sistema Corsair all-in-one per CPU rappresenta una soluzione di raffreddamento avanzata, progettata per unire prestazioni elevate, bassa rumorosità e semplicità di installazione. Grazie all'integrazione con l'ecosistema iCUE LINK, questo AIO consente una gestione estremamente ordinata e intelligente dei cavi, permettendo di ottenere il massimo dalla propria CPU senza complicazioni.
Il cuore del sistema è il motore di raffreddamento FlowDrive, sviluppato da Corsair per garantire la massima efficienza. La potente pompa con motore trifase, abbinata a una piastra di contatto lavorata ad alta precisione, assicura un contatto ottimale con il dissipatore della CPU. Dotato, infine, di ventole iCUE LINK RX RGB premontate.