La chat di Discord arriverà direttamente su PS5 molto presto: tutti i dettagli

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che presto sarà possibile accedere alla chat vocale di Discord direttamente tramite PS5. Precedentemente era necessario utilizzare l'app mobile o la versione PC per dare il via a una connessione con i propri amici PlayStation. Inizialmente l'aggiornamento sarà disponibile in Asia, a seguire arriverà in Europa, Australia/Nuova Zelanda, Medio Oriente e infine negli USA.

In un post sul blog ufficiale, la Senior Director della divisione Product Management e Platform Experience di Sony Interactive Entertainment ha svelato cosa possiamo aspettarci da questa funzione.