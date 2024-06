Un nuovo sfidante per Qualcomm nella corsa ai chip Windows on Arm: arriva MediaTek?

MediaTek, il gigante taiwanese della progettazione di chip, si appresta a scuotere il panorama dei PC Windows: avrebbe infatti in lavorazione un chip basato su architettura Arm, in grado di eseguire il sistema operativo di Microsoft. Questo nuovo chip rappresenta una sfida diretta ai dominatori del mercato, Intel e Qualcomm, e potrebbe anche mettere in discussione il dominio di Apple nei computer Mac con i suoi chip Arm.

L'ingresso di MediaTek nel mercato dei chip per PC Windows è favorito dalla scadenza, nel 2024, dell'accordo di esclusività che legava Qualcomm a Microsoft per lo sviluppo di chip Arm compatibili con Windows, intorno al quale c'è anche una disputa legale che potrebbe bloccare i nuovi PC con processore Qualcomm. Nel 2016, Microsoft aveva scelto Qualcomm per guidare il passaggio del sistema operativo Windows all'architettura del processore sottostante di Arm, che alimenta da tempo smartphone e le loro piccole batterie. Microsoft ha concesso a Qualcomm un accordo di esclusività per lo sviluppo di chip compatibili con Windows basati su Arm fino al 2024.

La scadenza di detto accordo apre le porte ad altri attori come MediaTek, che può sfruttare la sua esperienza nella progettazione di chip per smartphone per competere in questo nuovo settore. Non era inizialmente chiaro se Microsoft avesse approvato il chip per PC di MediaTek per il programma Copilot+ Windows, ma secondo l'agenzia Reuters, che ha riportato per prima la notizia, il chip MediaTek si basa su design già pronti di Arm, il che velocizza notevolmente il processo di sviluppo e riduce i costi. Inoltre, l'azienda taiwanese vanta una solida esperienza nella produzione di chip a basso consumo energetico, un fattore chiave per i laptop che mirano a una maggiore durata della batteria.

L'arrivo del chip MediaTek è previsto per la fine del 2025 e potrebbe rappresentare un punto di svolta per il mercato dei PC Windows. La concorrenza accresciuta potrebbe portare a prezzi più bassi e a una maggiore innovazione, beneficiando i consumatori. MediaTek e Microsoft, tuttavia, hanno finora rifiutato di commentare.