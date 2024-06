Senua's Saga: Hellblade 2 stroncato duramente nei voti di Edge, bene invece Still Wakes the Deep e altri

Evidentemente, Edge si piazza tra queste eccezioni e si distingue in maniera particolare, assegnando quello che risulta essere il voto più basso in assoluto visto finora per Senua's Saga: Hellblade 2, un secco "4" , peraltro lo stesso voto che la rivista assegnò anche al primo Hellblade: Senua's Sacrifice .

Abbiamo visto come il nuovo gioco di Ninja Theory abbia portato a valutazioni piuttosto contrastanti da parte della critica, ma generalmente molto più positive che negative, nonostante le riserve espresse da molti sulla qualità effettiva del gameplay e la sua durata , cosa risultata in primi voti anche molto alti a fronte di alcune eccezioni.

Emergono informazioni sul nuovo numero della celebre rivista britannica Edge , e riportiamo qui i voti assegnati nelle recensioni presenti questo mese, come da tradizione, tra i quali emerge la netta stroncatura di Senua's Saga: Hellblade 2 , in particolare.

Un eccezione, ma non immotivata

Il problema principale descritto da Edge è quello evidenziato anche da molti altri, ma evidentemente qui considerato ben più rilevante nella valutazione.

Un panorama di Senua's Saga: Hellblade 2

Si tratta dello scarso livello di coinvolgimento attivo per il giocatore, che si limita spesso ad essere soprattutto uno spettatore di quanto accade sullo schermo.

A contrasto appare invece molto positiva la valutazione di Still Wakes the Deep, che si porta a casa un ottimo "8", mentre ottimo risulta invece No Case Should Remain Unsolved, avventura per PC che è veramente piaciuta molto alla redazione della rivista britannica.

Tra gli altri titoli noti, Hauntii non convince e si prende un "5", mentre Homeworld 3, Paper Trail e Little Kitty, Big City si piazzano tutti su un piano intermedio con un buon "7". Vediamo l'elenco:

Still Wakes The Deep - 8

Hellblade II - 4

Homeworld 3 - 7

RKGK/Rakugaki - 7

Cryptmaster - 8

1000xRESIST - 8

Paper Trail - 7

Isles Of Sea and Sky - 8

No Case Should Remain Unsolved - 9

Little Kitty, Big City - 7

Hauntii - 5

Indubbiamente, la valutazione che farà più discutere è quella su Hellblade 2, anche se c'è da dire che è proprio la stessa ottenuta sulla medesima rivista anche dal primo Hellblade, dimostrando così una certa costanza di visione sull'argomento.