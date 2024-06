Indiana Jones e l'Antico Cerchio si mostra con delle nuove immagini

MachineGames e Bethesda hanno pubblicato alcune nuove immagini di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, tratte dalle sequenze del trailer che è stato presentato durante l'Xbox Games Showcase.

Come si può vedere, gli scatti ritraggono Indy e la sua collega Gina durante la fase della campagna che si svolge sulle montagne dell'Himalaya, quando i due si imbattono in una corazzata incastrata fra i ghiacci e trovano al suo interno una delle misteriose pietre di cui erano alla ricerca.

Ci sono poi alcune immagini incentrate sul gameplay, in cui Indiana Jones impugna un tubo o la sua iconica frusta mentre sta per affrontare un nemico in uno scontro corpo a corpo.