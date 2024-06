La classifica UK di maggio è dominata dai vampiri, Ghost of Tsushima sesto

Un ottimo sesto posto per Ghost of Tsushima

Sebbene la sesta posizione di Ghost of Tsushima per PC possa non entusiasmare, si tratta in ogni caso del secondo miglior lancio di Sony su Steam, e i dati di GamesIndustry.biz confermano che dopo due settimane ha venduto leggermente di più della remaster di Marvel's Spider-Man.

Per quanto concerne l'hardware, maggio non è stato un gran bel mese, facendo segnare un -33% su base annua. PS5 è stata la console più venduta ma ha perso il 13% in confronto ad aprile, Nintendo Switch ha perso il 9% e Xbox Series X|S il 9%.

Il mercato degli accessori è invece cresciuto del 21% su base annua, guidato dai controller DualSense in versione White e Midnight Black, nonché da PlayStation Portal che in questa specifica classifica si è posizionata terza.