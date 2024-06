Xbox Game Pass Ultimate e Core ricevono quattro giochi gratis per questo fine settimana

Corse, agenti speciali e tagliaerba

Essendo legato esclusivamente all'abbonamento per giocare online, a questo punto è utilizzabile da coloro che sono abbonati a Xbox Game Pass Core o all'Ultimate, che comprende il precedente.

Uno scenario post-apocalittico in Tom Clancy's The Division 2

L'iniziativa consente di scaricare e giocare liberamente i titoli in questione per un periodo di tempo limitato, in questo caso per il fine settimana fino a lunedì.

I titoli sono tutti piuttosto conosciuti: Assetto Corsa è la celebre simulazione di guida di Kunos, che sta peraltro lavorando a un seguito con il nuovo Assetto Corsa Evo, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege è il noto sparatutto competitivo online a squadre basato su agenti speciali e criminali vari, The Division 2 è uno sparatutto tattico ad ambientazione post-apocalittica con elementi survival mentre Lawn Mowing Simulator, come dice il nome stesso, è essenzialmente una simulazione di tagliaerba.