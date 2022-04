Monster Train in arrivo anche su sistemi iOS e Android

Gli appassionati di deck builder roguelike saranno felici di sapere che la hit Monster Train, che tanto successo ha avuto su PC, è in arrivo anche su sistemi iOS e Android. Purtroppo non c'è ancora una data di lancio precisa, quindi bisogna aspettare un po' per saperne di più, ma intanto è bello sapere che ci potremo giocare anche in mobilità.

Per chi non lo conoscesse, Monster Train è un titolo in stile Slay the Spire, in cui bisogna difendere i tre piani di un treno che trasporta una fonte d'energia in grado di ridare potere alle forze del male, sbaragliate delle truppe angeliche.

Oltre alle normali versioni, pare che ce ne sarà anche una speciale per il mercato cinese. Ancora non è chiaro in cosa differirà dalle altre, ma considerando le censure che vengono applicate ai videogiochi in quel territorio, è facile immaginare che qualcosa sarà tagliato.

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Monster Train, ovviamente relativa alla versione PC, in cui abbiamo scritto:

Monster Train è sicuramente uno dei migliori deck builder sul mercato, creato con grande intelligenza e con tutti gli elementi dosati in modo egregio, tanto che viene da chiedersi perché i ragazzi di Shiny Shoe siano stati relegati a sviluppare port negli ultimi anni. Parliamo di un titolo che può regalare centinaia di ore di gioco a chi si diletterà a sperimentare tutti gli accoppiamenti e tutti i livelli di difficoltà, i cui unici difetti sono l'eccessiva rigidità della sua struttura, comunque giustificata in parte dal gameplay stesso, e il debito concettuale con Slay the Spire, da cui comunque cerca di staccarsi in diversi modi. Se vi appassiona l'idea di combattere a suon di carte, creandovi il vostro mazzo di partita in partita, prendetelo senza esitazioni, visto che oltretutto non costa nemmeno molto.