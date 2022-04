Power Bank da 10.000 mAh: offerta Amazon di Primavera 2022, compatibilità universale

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare una power banck marcata UGREEN da 10.000 mAh, con compatibilità universale. Lo sconto segnalato è di 8€, ovvero del 20%. Il prezzo pieno indicato da Amazon è 39,99€. Quello odierno è il primo sconto per questo prodotto, sulla piattaforma. È venduto e spedito da Amazon.

Questa power bank da 10.000 mAh propone una ricarica completa di uno smartphone come il Galaxy S21 in circa un'ora e mezza. La carica completa della power bank richiede 3 ore. Questa power bank è compatibile con vari modelli di iPhone, iPad, Redmi, Samsung, Huwaei, Google Pixel e non solo. Propone un sistema di protezione con protezioni contro sovraccarico, sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito.

UGREEN power bank

