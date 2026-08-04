Refactor Games chiude dopo il lancio di FIFA World Cup: Launch Edition su Netflix

A riferire della chiusura sono alcuni ex dipendenti dello studio, secondo i quali l'intero team sarebbe stato licenziato. Non è ancora chiaro quanti sviluppatori siano stati coinvolti nella decisione. Delphi Interactive, che aveva confermato di possedere una partecipazione in Refactor Games, non avrebbe al momento fornito ulteriori dettagli sulla situazione.

La software house Refactor Games , studio statunitense composto anche da ex sviluppatori di EA Sports, 2K Sports e OneTeam Partners, sarebbe stata chiusa pochi mesi dopo aver completato FIFA World Cup: Launch Edition , il simulatore calcistico realizzato in collaborazione con Delphi Interactive e pubblicato in esclusiva su Netflix Games .

Altro studio chiuso

FIFA World Cup: Launch Edition, sviluppato insieme a Delphi è arrivato su Netflix nel giugno 2026, in concomitanza con l'avvicinarsi dei Mondiali di calcio.

Il gioco ha ricevuto un'accoglienza critica negativa, ma Netflix aveva comunque definito il titolo un prodotto "di alto livello" dal punto di vista delle prestazioni sulla piattaforma. Nonostante questo, la situazione dello studio sarebbe precipitata poco dopo la pubblicazione.

Un ex dipendente ha raccontato su LinkedIn: "Delphi ha staccato la spina a Refactor Studios subito dopo che abbiamo pubblicato il gioco FIFA World Cup per Netflix, di cui potete avere più dettagli leggendo la nostra recensione. Oggi l'intero studio è stato licenziato, quindi, se qualcuno è alla ricerca di talenti, posso mettervi in contatto con delle persone davvero fantastiche."

Un'altra persona coinvolta ha fornito una ricostruzione più precisa, sostenendo che alla base della chiusura ci sia stata la decisione della società madre di interrompere i finanziamenti: "Dopo aver pubblicato FIFA World Cup: Launch Edition per Netflix Games, la società madre ha purtroppo ritirato i finanziamenti e l'intero team, me compreso, è stato licenziato."

La vicenda arriva quindi a pochi mesi dal lancio del progetto più importante dello studio e rappresenta un ulteriore caso di ridimensionamento nell'industria videoludica, dove anche la pubblicazione di un titolo commissionato o sostenuto da un grande partner non sembra necessariamente garantire la sicurezza degli studi di sviluppo. Al momento, tuttavia, mancano comunicazioni ufficiali dettagliate da parte di Delphi Interactive e non sono disponibili informazioni precise sul futuro dei progetti di Refactor Games.