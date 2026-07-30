La smart TV LG NANO AI UHD da 75" è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore LG NANO AI UHD da 75" a 799 € rispetto al prezzo consigliato di 999 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del televisore
Questo televisore da ben 75 pollici ti permetterà di godere pienamente di film, videogiochi e tanti altri contenuti con dettagli in 4K. A contribuire è Nano Detail Enhancer: l'IA analizza le immagini e migliora dettagli, contrasto e profondità, offrendoti scene più tridimensionali. Filmmaker Mode, invece, offre un'esperienza cinematografica con colori super realistici. La Smart TV si basa su webOS con MultiAI, quindi potrai usare Google Gemini e Copilot.
Inoltre, troverai tante piattaforme di streaming tra cui scegliere, come Netflix, Disney+ e altre ancora. Il televisore è compatibile anche con il telecomando puntatore AI Magic Remote, venduto però separatamente. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.