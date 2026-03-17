La versione PC di Death Stranding 2: On the Beach ha il suo spettacolare trailer di lancio

I fan dei pacchi e delle connessioni saranno felici di vedere il trailer di lancio della versione PC di Death Stranding 2: On the Beach, l'ultima fatica di Kojima Productions. Si tratta di un filmato davvero spettacolare, pensato per sottolineare le caratteristiche avanzate di questa versione, in particolare quelle tecniche.
Le novità della versione PC
Quindi, nel video possiamo vedere delle scene di gioco che ci illustrano la piena integrazione con le tecnologie di generazione di fotogrammi e di upscaling (FSR di AMD, XeSS di Intel e DLSS di NVIDIA), che consentono di aumentare la risoluzione per apprezzare una grafica più nitida.
Inoltre, ci viene ricordato che il frame rate sarà sbloccato e che ci saranno molte opzioni grafiche personalizzabili, che ci sarà il supporto per super-ultrawide (32:9) per l'azione di gioco e standard ultrawide (21:9) per i filmati, che i comandi saranno personalizzabili e che ci sarà il pieno supporto del DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5.
Visto che stiamo parlando della versione PC, ricordiamo anche i requisiti di sistema ufficiali:
Minimi:
- Sistema operativo: Windows 10/11 Version 1909 or newer
- Processore: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
- Memoria: 150 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: SSD Required
Consigliati:
- Sistema operativo: Windows 10/11 Version 1909 or newer
- Processore: Intel Core i7-11700, AMD Ryzen 7 5700X
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6800
- Memoria: 150 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: SSD Required
Infine, riportiamo anche che Kojima Productions ha annunciato l'aggiornamento della versione PS5, contemporaneamente al lancio di quella PC.