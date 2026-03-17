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La versione PC di Death Stranding 2: On the Beach ha il suo spettacolare trailer di lancio

Kojima Productions ha pubblicato il trailer di lancio della versione PC di Death Stranding 2: On the Beach, davvero spettacolare come nello stile di Kojima.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/03/2026
Sam e il bambino in Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
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I fan dei pacchi e delle connessioni saranno felici di vedere il trailer di lancio della versione PC di Death Stranding 2: On the Beach, l'ultima fatica di Kojima Productions. Si tratta di un filmato davvero spettacolare, pensato per sottolineare le caratteristiche avanzate di questa versione, in particolare quelle tecniche.

Le novità della versione PC

Quindi, nel video possiamo vedere delle scene di gioco che ci illustrano la piena integrazione con le tecnologie di generazione di fotogrammi e di upscaling (FSR di AMD, XeSS di Intel e DLSS di NVIDIA), che consentono di aumentare la risoluzione per apprezzare una grafica più nitida.

Inoltre, ci viene ricordato che il frame rate sarà sbloccato e che ci saranno molte opzioni grafiche personalizzabili, che ci sarà il supporto per super-ultrawide (32:9) per l'azione di gioco e standard ultrawide (21:9) per i filmati, che i comandi saranno personalizzabili e che ci sarà il pieno supporto del DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5.

Visto che stiamo parlando della versione PC, ricordiamo anche i requisiti di sistema ufficiali:

Death Stranding 2: On the Beach, la recensione dell'opera più libera di Hideo Kojima Death Stranding 2: On the Beach, la recensione dell'opera più libera di Hideo Kojima

Requisiti di Sistema

Minimi:

  • Sistema operativo: Windows 10/11 Version 1909 or newer
  • Processore: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
  • Memoria: 150 GB di spazio disponibile
  • Note aggiuntive: SSD Required

Consigliati:

  • Sistema operativo: Windows 10/11 Version 1909 or newer
  • Processore: Intel Core i7-11700, AMD Ryzen 7 5700X
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6800
  • Memoria: 150 GB di spazio disponibile
  • Note aggiuntive: SSD Required

Infine, riportiamo anche che Kojima Productions ha annunciato l'aggiornamento della versione PS5, contemporaneamente al lancio di quella PC.

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