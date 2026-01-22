Oscar 2026, ecco la lista completa delle nomination

Sono state annunciate le nomination agli Oscar 2026, che hanno visto grande protagonista I Peccatori di Ryan Coogler: il film con Michael B. Jordan ha portato a casa ben sedici nomination, stabilendo un record assoluto.
Una battaglia dopo l'altra, l'ultima pellicola diretta da Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, ha totalizzato invece tredici nomination. Seguono a pari merito, con nove nomination, Marty Supreme, Frankenstein e Sentimental value.
La cerimonia di assegnazione degli Academy Awards verrà trasmessa nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 marzo, e avrà per presentatore Conan O'Brien. Tuttavia non è ancora dato sapere dove sarà possibile seguirla in Italia: vedremo nelle prossime settimane cosa verrà annunciato in proposito.
La lista completa delle nomination
La sfida per ottenere l'Oscar come miglior film sarà particolarmente complessa, come si può vedere: fra le dieci produzioni in lizza ci sono i già citati I Peccatori e Una battaglia dopo l'altra, ma anche F1, L'Agente Segreto e Train Dreams.
Miglior film
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- L'Agente Segreto
- Sentimental Value
- I Peccatori
- Train Dreams
Miglior attrice protagonista
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value
- Emma Stone - Bugonia
Miglior attore protagonista
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - Una battaglia dopo l'altra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - I Peccatori
- Wagner Moura - L'Agente Segreto
Miglior attrice non protagonista
- Elle Fanning - Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
- Amy Madigan - Weapons
- Wunmi Mosaku - I Peccatori
- Teyana Taylor - Una battaglia dopo l'altra
Miglior attore non protagonista
- Benicio del Toro - Una battaglia dopo l'altra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - I Peccatori
- Sean Penn - Una battaglia dopo l'altra
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Miglior regia
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra
- Joachim Trier - Sentimental Value
- Ryan Coogler - I Peccatori
Miglior sceneggiatura non originale
- Bugonia - Will Tracy
- Frankenstein - Guillermo del Toro
- Hamnet - Chloé Zhao e Maggie O'Farrell
- Una battaglia dopo l'altra - Paul Thomas Anderson
- Train Dreams - Clint Bentley e Greg Kwedar
Miglior sceneggiatura originale
- Blue Moon - Robert Kaplow
- It Was Just an Accident - Jafar Panahi
- Marty Supreme - Josh Safdie e Ronald Bronstein
- Sentimental Value - Joachim Trier e Eskil Vogt
- I Peccatori - Ryan Coogler
Miglior documentario
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Miglior cortometraggio documentario
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: 'Were and Are Gone'
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Miglior film d'animazione
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Miglior cortometraggio d'animazione
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Miglior fotografia
- Frankenstein - Dan Laustsen
- Marty Supreme - Darius Khondji
- Una battaglia dopo l'altra - Michael Bauman
- I Peccatori - Autumn Durald Arkapaw
- Train Dreams - Adolpho Veloso
Migliori costumi
- Avatar: Fuoco e Cenere - Deborah L. Scott
- Frankenstein - Kate Hawley
- Hamnet - Malgosia Turzanska
- Marty Supreme - Miyako Bellizzi
- I Peccatori - Ruth E. Carter
Miglior montaggio
- F1 - Stephen Mirrione
- Marty Supreme - Ronald Bronstein e Josh Safdie
- Una battaglia dopo l'altra - Andy Jurgensen
- Sentimental Value - Olivier Bugge Coutté
- I Peccatori - Michael P. Shawver
Miglior film internazionale
- It Was Just an Accident (Francia)
- L'Agente Segreto (Brasile)
- Sentimental Value (Norvegia)
- Sirāt (Spagna)
- The Voice of Hind Rajab (Tunisia)
Miglior cortometraggio live action
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Miglior trucco e acconciatura
- Frankenstein - Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey
- Kokuho - Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino e Tadashi Nishimatsu
- I Peccatori - Ken Diaz, Mike Fontaine e Shunika Terry
- The Smashing Machine - Kazu Hiro, Glen Griffin e Bjoern Rehbein
- The Ugly Stepsister - Thomas Foldberg e Anne Cathrine Sauerberg
Miglior colonna sonora originale
- Bugonia - Jerskin Fendrix
- Frankenstein - Alexandre Desplat
- Hamnet - Max Richter
- Una battaglia dopo l'altra - Jonny Greenwood
- I Peccatori - Ludwig Göransson
Miglior canzone originale
- "Dear Me" - Diane Warren: Relentless
- "Golden" - KPop Demon Hunters
- "I Lied to You" - I Peccatori
- "Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
- "Train Dreams" - Train Dreams
Miglior scenografia
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- I Peccatori
Miglior sonoro
- F1
- Frankenstein
- Una battaglia dopo l'altra
- I Peccatori
- Sirāt
Migliori effetti visivi
- Avatar: Fuoco e Cenere
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- I Peccatori
Miglior casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- L'Agente Segreto
- I Peccatori