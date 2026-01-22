Oscar 2026, ecco la lista completa delle nomination

Sono state annunciate le nomination agli Oscar 2026, che hanno visto grande protagonista I Peccatori di Ryan Coogler: il film con Michael B. Jordan ha portato a casa ben sedici nomination, stabilendo un record assoluto.

Una battaglia dopo l'altra, l'ultima pellicola diretta da Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, ha totalizzato invece tredici nomination. Seguono a pari merito, con nove nomination, Marty Supreme, Frankenstein e Sentimental value.

La cerimonia di assegnazione degli Academy Awards verrà trasmessa nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 marzo, e avrà per presentatore Conan O'Brien. Tuttavia non è ancora dato sapere dove sarà possibile seguirla in Italia: vedremo nelle prossime settimane cosa verrà annunciato in proposito.