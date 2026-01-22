0

Oscar 2026, ecco la lista completa delle nomination

Sono state annunciate le nomination per la novantottesima edizione degli Academy Awards: vediamo la lista completa dei finalisti agli Oscar 2026.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/01/2026
Sono state annunciate le nomination agli Oscar 2026, che hanno visto grande protagonista I Peccatori di Ryan Coogler: il film con Michael B. Jordan ha portato a casa ben sedici nomination, stabilendo un record assoluto.

Una battaglia dopo l'altra, l'ultima pellicola diretta da Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, ha totalizzato invece tredici nomination. Seguono a pari merito, con nove nomination, Marty Supreme, Frankenstein e Sentimental value.

La cerimonia di assegnazione degli Academy Awards verrà trasmessa nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 marzo, e avrà per presentatore Conan O'Brien. Tuttavia non è ancora dato sapere dove sarà possibile seguirla in Italia: vedremo nelle prossime settimane cosa verrà annunciato in proposito.

La lista completa delle nomination

La sfida per ottenere l'Oscar come miglior film sarà particolarmente complessa, come si può vedere: fra le dieci produzioni in lizza ci sono i già citati I Peccatori e Una battaglia dopo l'altra, ma anche F1, L'Agente Segreto e Train Dreams.

Miglior film

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l'altra
  • L'Agente Segreto
  • Sentimental Value
  • I Peccatori
  • Train Dreams

Miglior attrice protagonista

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Renate Reinsve - Sentimental Value
  • Emma Stone - Bugonia

Miglior attore protagonista

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - Una battaglia dopo l'altra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - I Peccatori
  • Wagner Moura - L'Agente Segreto

Miglior attrice non protagonista

  • Elle Fanning - Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
  • Amy Madigan - Weapons
  • Wunmi Mosaku - I Peccatori
  • Teyana Taylor - Una battaglia dopo l'altra

Miglior attore non protagonista

  • Benicio del Toro - Una battaglia dopo l'altra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - I Peccatori
  • Sean Penn - Una battaglia dopo l'altra
  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Miglior regia

  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra
  • Joachim Trier - Sentimental Value
  • Ryan Coogler - I Peccatori

Miglior sceneggiatura non originale

  • Bugonia - Will Tracy
  • Frankenstein - Guillermo del Toro
  • Hamnet - Chloé Zhao e Maggie O'Farrell
  • Una battaglia dopo l'altra - Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams - Clint Bentley e Greg Kwedar

Miglior sceneggiatura originale

  • Blue Moon - Robert Kaplow
  • It Was Just an Accident - Jafar Panahi
  • Marty Supreme - Josh Safdie e Ronald Bronstein
  • Sentimental Value - Joachim Trier e Eskil Vogt
  • I Peccatori - Ryan Coogler

Miglior documentario

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Miglior cortometraggio documentario

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: 'Were and Are Gone'
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Miglior film d'animazione

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Miglior cortometraggio d'animazione

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Miglior fotografia

  • Frankenstein - Dan Laustsen
  • Marty Supreme - Darius Khondji
  • Una battaglia dopo l'altra - Michael Bauman
  • I Peccatori - Autumn Durald Arkapaw
  • Train Dreams - Adolpho Veloso

Migliori costumi

  • Avatar: Fuoco e Cenere - Deborah L. Scott
  • Frankenstein - Kate Hawley
  • Hamnet - Malgosia Turzanska
  • Marty Supreme - Miyako Bellizzi
  • I Peccatori - Ruth E. Carter

Miglior montaggio

  • F1 - Stephen Mirrione
  • Marty Supreme - Ronald Bronstein e Josh Safdie
  • Una battaglia dopo l'altra - Andy Jurgensen
  • Sentimental Value - Olivier Bugge Coutté
  • I Peccatori - Michael P. Shawver

Miglior film internazionale

  • It Was Just an Accident (Francia)
  • L'Agente Segreto (Brasile)
  • Sentimental Value (Norvegia)
  • Sirāt (Spagna)
  • The Voice of Hind Rajab (Tunisia)

Miglior cortometraggio live action

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Miglior trucco e acconciatura

  • Frankenstein - Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey
  • Kokuho - Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino e Tadashi Nishimatsu
  • I Peccatori - Ken Diaz, Mike Fontaine e Shunika Terry
  • The Smashing Machine - Kazu Hiro, Glen Griffin e Bjoern Rehbein
  • The Ugly Stepsister - Thomas Foldberg e Anne Cathrine Sauerberg

Miglior colonna sonora originale

  • Bugonia - Jerskin Fendrix
  • Frankenstein - Alexandre Desplat
  • Hamnet - Max Richter
  • Una battaglia dopo l'altra - Jonny Greenwood
  • I Peccatori - Ludwig Göransson

Miglior canzone originale

  • "Dear Me" - Diane Warren: Relentless
  • "Golden" - KPop Demon Hunters
  • "I Lied to You" - I Peccatori
  • "Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
  • "Train Dreams" - Train Dreams

Miglior scenografia

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l'altra
  • I Peccatori

Miglior sonoro

  • F1
  • Frankenstein
  • Una battaglia dopo l'altra
  • I Peccatori
  • Sirāt

Migliori effetti visivi

  • Avatar: Fuoco e Cenere
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • I Peccatori

Miglior casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l'altra
  • L'Agente Segreto
  • I Peccatori
