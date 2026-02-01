Il Nintendo eShop rivela le dimensioni di Dragon Quest 7 Reimagined e altri giochi

Su Nintendo eShop sono comparse le informazioni relative alle dimensioni di Dragon Quest 7 Reimagined e di altri giochi in arrivo sulla piattaforma digitale nei prossimi giorni, da PGA Tour 2K25 a Carmageddon: Rogue Shift.
La versione Nintendo Switch 2 di Dragon Quest 7 Reimagined pesa appena 6,8 GB, segno evidente di un certo lavoro di ottimizzazione effettuato da Square Enix sulla nuova console ibrida giapponese, ma il gioco su Nintendo Switch è ancora meno esigente: occupa solo 4,9 GB di spazio.
Il già citato PGA Tour 2K25 appare decisamente più ingombrante, con i suoi 34,2 GB, mentre il violento racer Carmageddon: Rogue Shift si accontenta di 13,7 GB. Il titolo più leggero della lista è il gioco di guida arcade 4PGP, con solo 0,9 GB di spazio occupato.
Il resto dell'elenco, come da consuetudine, è composto da produzioni per larga parte indipendenti o a basso budget: da Parkour Simulator 2026 (3,2 GB) a Mom Crush: Hidden Hotel Love Story (1,2 GB), da Hidden Cats in Christmas (936 MB) a World Of Unlit (750 MB).
Un remake compatto?
Sappiamo che Dragon Quest 7 Reimagined elimina dei contenuti dell'originale per presentarsi più compatto, in particolare dal punto di vista narrativo, ma al contempo gli sviluppatori hanno introdotto nuovi contenuti che vanno ad arricchire il racconto e la caratterizzazione dei personaggi.
Non bisogna dunque lasciarsi ingannare dal peso effettivo del remake su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, specie considerando che la versione PC pesa circa 15 GB, dunque più del doppio, e immaginiamo che anche su PS5 e Xbox Series X|S i valori siano simili.