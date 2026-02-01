Il Nintendo eShop rivela le dimensioni di Dragon Quest 7 Reimagined e altri giochi

Su Nintendo eShop sono comparse le informazioni relative alle dimensioni di Dragon Quest 7 Reimagined e di altri giochi in arrivo sulla piattaforma digitale nei prossimi giorni, da PGA Tour 2K25 a Carmageddon: Rogue Shift.

Un remake compatto?

Sappiamo che Dragon Quest 7 Reimagined elimina dei contenuti dell'originale per presentarsi più compatto, in particolare dal punto di vista narrativo, ma al contempo gli sviluppatori hanno introdotto nuovi contenuti che vanno ad arricchire il racconto e la caratterizzazione dei personaggi.

Non bisogna dunque lasciarsi ingannare dal peso effettivo del remake su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, specie considerando che la versione PC pesa circa 15 GB, dunque più del doppio, e immaginiamo che anche su PS5 e Xbox Series X|S i valori siano simili.