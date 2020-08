iPhone, è il momento peggiore per comprarne uno, secondo Business Insider

Se siete in procinto di comprare un nuovo iPhone, nessuno vi può giudicare. Magari volete sostituire il vostro vecchio dispositivo Apple con uno più recente, più performante. Magari volete effettuare il tanto atteso "salto" da Android ad iOS. Magari siete semplicemente curiosi e avete un mucchio di soldi da spendere che comunque non vi servono a niente. Noi non siamo qui per giudicarvi. Siamo qui per dirvi che è il momento peggiore per comprarne uno, secondo Business Insider.

Avete capito benissimo l'antifona. Il noto sito web d'informazione statunitense ha deciso che questo non è il momento migliore per valutare l'acquisto di un iPhone - parliamo di agosto 2020 ovviamente, non in sé dell'intero anno solare, o roba del genere. Il motivo principale alla base di queste considerazioni dovrebbe essere abbastanza ovvio: nei prossimi tre mesi, ritardi o meno che vi siano nella presentazione, Apple mostrerà ufficialmente al mondo l'iPhone 12. L'iPhone 12 sarà il nuovo device top di gamma, arriverà in vari modelli e - come sempre - significherà che l'iPhone 11 sarà già diventato vecchio. Dunque se proprio dovete spendere, almeno aspettate l'iPhone 12.

Non è però l'unica freccia che Business Insider ha al proprio arco, lato considerazioni. Per esempio, sottolinea il sito, se proprio volete acquistare un iPhone, è comunque conveniente attendere la presentazione dell'iPhone 12, perché subito dopo Apple dovrebbe proporre uno sconto sui modelli precedenti. D'accordo, magari i soldi non sono un problema per voi, ma comunque perché spenderne inutilmente più del dovuto?

Infine, se invece è proprio il denaro il problema, potreste valutare il medio gamma di Apple, cioè il "nuovo" iPhone SE 2020, lanciato sul mercato qualche mese fa. Il nuovo modello economico non arriverà per il momento (iPhone 12 e compagnia rappresenteranno i top di gamma) quindi in questo caso potreste effettivamente valutare l'acquisto anche nel mese di agosto 2020.