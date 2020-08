Resident Evil 3: vendite per 2,7 milioni di copie, la serie a quota 103 milioni

Resident Evil 3 ha totalizzato vendite per 2,7 milioni di copie, portando la serie Capcom a quota 103 milioni: numeri straordinari per il celebre survival horror, in attesa del nuovo episodio.

Dopo aver registrato vendite per oltre 2 milioni di copie nei primi cinque giorni, Resident Evil 3 è salito ancora, sebbene il suo successo appaia sostanzialmente inferiore rispetto al precedente remake, Resident Evil 2.

Accolto con voti buoni ma non eccellenti, Resident Evil 3 sembra infatti non aver fatto breccia fra il grande pubblico, o quantomeno è stato protagonista di un percorso meno brillante del previsto.

Con oltre 100 milioni di copie vendute, il franchise gode comunque di ottima salute e vedrà il prossimo anno l'uscita di un nuovo capitolo next-gen, Resident Evil Village, che porterà avanti la visione rinnovata introdotta con il settimo episodio.

Di certo questo approccio "misto", con l'alternanza di vecchie e nuove produzioni, si è rivelato molto efficace per Capcom, che continua a poter contare sull'entusiasmo di una fanbase parecchio affezionata.