Valorant, skin Cyberpunk in arrivo? Un misterioso teaser da Riot Games

Delle skin a tema Cyberpunk potrebbero essere in arrivo su Valorant , il titolo molto recente pubblicato su PC lo scorso giugno 2020 da Riot Games. Cerchiamo di fare il punto della situazione, perché vi sono diversi indizi che permetterebbero di dare la cosa praticamente per scontata. Prima di ogni altro ragionamento è opportuno dare un'occhiata ad un teaser , pubblicato su Twitter da Riot Games nelle scorse ore. Il tema, lo stile, i colori: andiamo, si tratta chiaramente del tema Cyberpunk, non trovate? Ma cosa significa questa anticipazione?

Non è tutto, né basta per farsi un'idea più chiara circa cosa stia per accadere (o arrivare) su Valorant. Tempo fa i dataminer di Valorant trovarono all'interno dei file di gioco, introdotti da un certo aggiornamento, delle stringhe di testo che facevano riferimento al Cyberpunk. Dato che nessun contenuto a tema è stato poi rilasciato, è possibile che ciò avvenga a breve (da qui il teaser).

L'Atto 2 di Valorant avrà inizio nella giornata di domani, martedì 4 agosto 2020. Sappiamo che il nuovo agente che debutterà sarà Killjoy, guarda caso in grado di utilizzare droni, torrette e gadget altamente tecnologici. Non sembra allora improbabile il rilascio di skin a tema Cyberpunk per personaggi ed armi, un po' come accaduto per il costoso set Elderflame nelle scorse settimane.