Classifica inglese: Ghost of Tsushima resta primo, Destroy All Humans! sul podio

Ghost of Tsushima resta saldamente in prima posizione nella classifica inglese, ma questa settimana ci sono due interessanti novità, fra cui il debutto di Destroy All Humans! sul podio.

Remake di un titolo uscito quindici anni fa, Destroy All Humans! si ispira ai classici film di fantascienza per raccontare a modo suo un'invasione aliena avvenuta durante gli anni '50. Al comando del terribile invasore Crypto-137, il nostro compito sarà quello di conquistare il pianeta!

L'altra new entry della classifica è Skater XL, il simulatore di skateboarding di Easy Day Studios, che esordisce in settima posizione e supera The Last of Us Parte II, al momento ottavo.

Classifica inglese, settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020