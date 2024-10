Project Ethos, abbiamo giocato al nuovo sparatutto ad estrazione con eroi di 2K

Project Ethos è un nuovo sparatutto in terza persona free-to-play sviluppato da 31st Union. Questa nuova esperienza prova a mescolare diversi elementi presi di peso da prodotti come Fortnite o Overwatch, per un'esperienza finale che punta tutto sul divertimento.

Non che l'azienda sia nuova alle sperimentazioni , anzi: Marvel's Midnight Suns, LEGO 2K Drive o The Outer Worlds, quest'ultimo attraverso l'etichetta Private Division, dimostrano come ci sia sempre stato il coraggio e il desiderio di provare a trovare la nuova gemma da inserire nel primo catalogo. Il problema, al massimo, è la capacità di intercattare i gusti del mercato.

Le modalità di Project Ethos

Dopo averlo provato, infatti, l'impressione che abbiamo avuto è quella di un gioco divertente, realizzato in maniera competente. Una volta connessi al server, infatti, siamo stati accolti all'interno di un hub popolato da altri giocatori nel quale alcuni personaggi secondari ci hanno introdotto a due delle tre anime di Project Ethos: La modalità Trials e quella Gauntlet.

Trials è una modalità PvPvE. In altre parole verrete gettati in una mappa -momentaneamente come membro di una squadra da tre componenti- nella quale è possibile imbattersi in avversari reali, ma anche altri controllati dal computer. A questo punto l'obiettivo non sarà semplicemente quello di sopravvivere in stile battaglia reale, ovvero esplorando i dintorni alla ricerca di potenziamenti delle armi o dell'armatura, ma sarà fondamentale anche sviluppare il proprio alter ego nel modo migliore.

All'inizio di ogni partita, infatti, occorre selezionare uno dei sei eroi disponibili, ognuno caratterizzato da armi e abilità uniche, in stile Overwatch. C'è quello che cura, quello più incentrato sui danni e quello in grado di muoversi più velocemente: la rosa iniziale garantisce già una buona varietà, ma sarà possibile poi personalizzare la propria scelta durante la partita e indirizzare le sue capacità a seconda del proprio stilo o dell'andamento del match. In stile roguelike, infatti, gli eroi possono evolvere e acquisire sempre più potenziamenti. Quali, dipenderà un po' dal caso e un po' dalle vostre decisioni. Ogni volta, infatti, sarete messi di fronte a tre alternative, dalle quali pescare quella che riterrete la migliore. A questo punto l'obiettivo sarà quello di portare a termine gli obiettivi presentati sulla mappa e poi resistere agli assalti nemici, non importa se umani o sintetici, in attesa dell'estrazione.

La scelta dell'abilità influenzerà l'andamento della partita

Diversamente da Trials, Gauntlet è un'arena competitiva 3v3v3v3 senza possibilità di fuga, in cui la prima squadra a ottenere tre vittorie si aggiudica la partita. Si tratta di una rivisitazione dei deathmatch a squadre nella quale, anche in questo caso, la novità risiede negli eroi, nelle loro strategie e nella possibilità di evolverli durante lo scontro con nuovi poteri e potenziamenti. Con meno libertà rispetto a Trials, in Gauntlet emerge il bisogno di bilanciare al meglio le armi e le abilità degli eroi, magari con un sistema a carta, forbice e sasso, in modo da non trovarsi sempre contro le stesse formazioni e avere le contromisure per determinati personaggi.