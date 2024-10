Sexy City Escape è un incredibile cosplay del livello di Sonic Adventure 2 da parte di Michal Shafrir

Michal Shafrir è una grande fan di Sega e Sonic in particolare, e l'ha voluto dimostrare ancora una volta con la creazione di Sexy City Escape, una sorta di cosplay del livello di Sonic Adventure 2, il leggendario "City Escape", costruito appositamente per Halloween.

Shafrir non è nuova a uscite di questo genere, con elaborate creazioni che hanno spesso a che fare con Sonic: è stata, tra l'altro, fra le autrici della notevole visual novel The Murder of Sonic the Hedgehog, pubblicato lo scorso anno apparentemente come pesce d'aprile del 2023 ma costruito in modo da offrire una vera e propria esperienza videoludica alternativa.

In questo caso, la sviluppatrice/modella ha dato nuovamente prova della sua incrollabile passione per l'icona di Sega con un costume veramente stravagante ma anche perfettamente eseguito, dimostrando anche una notevole maestria nell'arte del cosplay.