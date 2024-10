GT 7 Pro e IA per vendere 100 milioni di smartphone in 3 anni: realme presenta la sua intelligenza artificiale

realme ha annunciato la sua nuova strategia in ambito IA in occasione dell'evento dedicato al "Cavallo di battaglia dell'IA". L'azienda ha dichiarato di aver aumentato gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore dell'intelligenza artificiale, stringendo importanti collaborazioni con Qualcomm e Google per garantire un'esperienza utente all'avanguardia.

realme GT 7 Pro

Nel comunicato della compagnia si legge che, grazie alle funzionalità IA integrate, GT 7 Pro promette un'esperienza utente senza precedenti, con prestazioni fluide, imaging di alta qualità e un'esperienza di gioco immersiva.

La presentazione di realme GT 7 Pro

Per rendere più concreta questa idea, realme ha creato NEXT AI Lab, un laboratorio dedicato allo sviluppo di tecnologie IA in tre aree chiave: efficienza, imaging e gaming. NEXT AI si propone di ispirare la creatività delle nuove generazioni, offrendo strumenti potenti per trasformare l'immaginazione in realtà.

realme GT 7 Pro integra diverse funzionalità AI, tra cui AI Sketch to Image, che trasforma gli schizzi in immagini dettagliate; AI Motion Deblur e AI Telephoto Ultra Clarity, che garantiscono foto nitide e definite, anche in movimento; ed AI Game Super Resolution, che migliora la qualità delle immagini di gioco fino a una risoluzione di 1.5K (una sorta di DLSS mobile).

L'interfaccia sarà la nuova realme UI 6.0, mentre il design pare ispirato al pianeta Marte: un modo per rappresentare la visione futuristica dell'azienda e il suo impegno nell'esplorazione di nuove frontiere tecnologiche.

Il realme GT 7 Pro è in uscita a novembre 2024 e a breve ve ne parleremo ancora più nel dettaglio: è infatti già arrivato in redazione per la recensione.