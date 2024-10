Rise of the Ronin ha ricevuto l'aggiornamento per PS5 Pro, che migliora la grafica

L' update 1.08 pubblicato nelle ore scorse da Team Ninja si occupa infatti, per la maggior parte, di introdurre una serie di evoluzioni tecniche per consentire il pieno supporto della potenzialità offerte dal nuovo hardware della console Sony.

Anche Rise of the Ronin è tra i giochi che fanno parte della lista di titoli "Enhanced" per PS5 Pro , e anche in questo caso l' update specifico è già disponibile per il titolo in questione, in anticipo sull'uscita della console stessa.

Un altro gioco "Enhanced" per PS5 Pro

In sostanza, la patch 1.08 introduce due nuove impostazioni grafiche per gli utenti di PS5 Pro, che puntano a sfruttare il potenziale extra fornito dal nuovo hardware della mid-gen in arrivo, con data di uscita fissata per il 7 novembre.



Si tratta delle modalità "Priorità agli FPS" e "Priorità alla Grafica", ovvero delle versioni migliorate delle classiche opzioni disponibili per la console di base, che dovrebbero offrire miglioramenti come "grafica più nitida e chiara, oltre a un frame-rate più stabile durante i combattimenti", in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

Presenti anche alcuni aggiustamenti di bug non meglio identificati, ma che completano il quadro di una patch volta soprattutto all'evoluzione dell'aspetto estetico del gioco. Rise of the Ronin è il nuovo action open world di Team Ninja caratterizzato da un'ambientazione storica che si rifà al Giappone dell'epoca del Bakumatsu.

Come abbiamo visto, risulta essere il gioco più venduto di Koei Tecmo al momento, e dall'estate scorsa ha una demo gratuita.