Il successo di Sonic X Shadow Generations è un'ottima notizia per il mercato

Il successo di Sonic X Shadow Generations rappresenta un'ottima notizia per il mercato videoludico: ne è convinto Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, che ha accolto i dati sulle vendite del gioco con grande entusiasmo.

"Sonic X Shadow Generations sta vendendo molto bene, e così siamo a due platform 3D che non si chiamano Mario e che hanno superato il milione di copie vendute, il tutto in due mesi consecutivi", ha scritto Dring in un post pubblicato su X.

Il riferimento del direttore di GamesIndustry.biz è ovviamente ad Astro Bot, uscito su PS5 a settembre. "Ci troviamo di fronte a un genere capace di produrre ottimi incassi, specie considerando quanto costa realizzare questo tipo di prodotti."

In effetti stiamo vivendo un periodo molto particolare, in cui filoni spesso poco considerati riescono a spiccare, diventando protagonisti di storie di successo, e da questo punto di vista Sonic X Shadow Generations non è che l'ultimo esempio.