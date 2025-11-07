I remake e le remaster di questi 18 giochi farebbero faville, per degli analisti

Ormai è fatto noto che i giocatori spendono moltissimo in remake e remaster. Secondo gli studi fatti dalla compagnia di analisi Ampere Analysis, i remake e le remaster usciti tra il 2024 e il 2025 hanno attirato 72,4 milioni di giocatori su Xbox, PlayStation e Steam, con una spesa complessiva di circa 1,4 miliardi di dollari tra giochi completi premium e microtransazioni. Il che significa che gli editori più grossi siedono letteralmente su delle miniere d'oro, che oltretutto possono sfruttare senza spendere troppo.

In una presentazione dedicata al tema dei remake e dei remaster, Katie Holt, analista senior di Ampere Analysis, ha elencato 18 giochi che, secondo le analisi di mercato e dei comportamenti dei consumatori, venderebbero molto bene se venissero rifatti o rimasterizzati.