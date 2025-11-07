0

I remake e le remaster di questi 18 giochi farebbero faville, per degli analisti

Secondo degli analisti, alcuni editori siedono su delle miniere d'oro, piene di potenziali remake e remaster, che non sfruttano a sufficienza.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/11/2025
La cover del fumetto di A Link to the Past

Ormai è fatto noto che i giocatori spendono moltissimo in remake e remaster. Secondo gli studi fatti dalla compagnia di analisi Ampere Analysis, i remake e le remaster usciti tra il 2024 e il 2025 hanno attirato 72,4 milioni di giocatori su Xbox, PlayStation e Steam, con una spesa complessiva di circa 1,4 miliardi di dollari tra giochi completi premium e microtransazioni. Il che significa che gli editori più grossi siedono letteralmente su delle miniere d'oro, che oltretutto possono sfruttare senza spendere troppo.

In una presentazione dedicata al tema dei remake e dei remaster, Katie Holt, analista senior di Ampere Analysis, ha elencato 18 giochi che, secondo le analisi di mercato e dei comportamenti dei consumatori, venderebbero molto bene se venissero rifatti o rimasterizzati.

La miniera d'oro

Vediamo quali sono i titoli che secondo gli studi di Ampere potrebbero andare benissimo se rifatti o rimasterizzati.

Chi non comprerebbe il remake di Bloodborne?
Remake

  • Assassin's Creed
  • Chrono Trigger
  • The Legend of Zelda: A Link to the Past
  • Fallout
  • Rayman Origins
  • Resident Evil 5
  • Uncharted: Drake's Fortune

Remaster

  • Batman: Arkham Origins
  • Bloodborne
  • Bully
  • Dragon Age: Origins
  • The Elder Scrolls: Morrowind
  • Fallout: New Vegas
  • Red Dead Redemption 2

Remake o Remaster

  • God of War (2005)
  • Assassin's Creed IV: Black Flag
  • Far Cry
  • The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Come darle torto? Sono tutti giochi che molti appassionati ricomprerebbero e rigiocherebbero più che volentieri, in qualsiasi forma venissero riproposti.

Secondo Ampere, tra 42 titoli analizzati (15 remake e 27 remaster usciti tra gennaio 2024 e settembre 2025), la spesa media per un remake è risultata più del doppio rispetto a quella per un remaster (2,2 volte superiore). Tuttavia, le remake richiedono investimenti maggiori in termini di sviluppo, marketing e tempo, mentre le remaster garantiscono un ritorno più rapido ma un coinvolgimento inferiore.

