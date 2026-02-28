Cosa giocherete questo weekend? Resident Evil Requiem, test di Marathon o che altro?

Il 2026 ha iniziato a ingranare ad alti livelli e questo fine settimana si inizia a parlare di giochi di grosso calibro, dunque la domanda può diventare scontata ma rimane sempre valida: cosa giocherete questo weekend?

Siamo al lancio di Resident Evil Requiem e immaginiamo che questo sia destinato a catalizzare internante l'attenzione del popolo videogiocante in questi giorni, ma non è detto che ci possano essere anche altre preferenze o priorità.

In ogni caso, il gioco Capcom resta chiaramente il candidato principale ad essere la preferenza numero uno per questo fine settimana, sempre che abbiate deciso di procedere con l'acquisto al day one.