Cosa giocherete questo weekend? Resident Evil Requiem, test di Marathon o che altro?

Il 2026 ha iniziato a ingranare ad alti livelli e questo fine settimana si inizia a parlare di giochi di grosso calibro, dunque la domanda può diventare scontata ma rimane sempre valida: cosa giocherete questo weekend?
Siamo al lancio di Resident Evil Requiem e immaginiamo che questo sia destinato a catalizzare internante l'attenzione del popolo videogiocante in questi giorni, ma non è detto che ci possano essere anche altre preferenze o priorità.
In ogni caso, il gioco Capcom resta chiaramente il candidato principale ad essere la preferenza numero uno per questo fine settimana, sempre che abbiate deciso di procedere con l'acquisto al day one.
Varie scelte, ma un paio soprattutto
D'altra parte, Resident Evil Requiem si sta confermando un successo da record anche su Steam, dunque è altamente probabile che risulti essere il gioco più giocato in queste ore su diversi fronti, in attesa di informazioni sull'andamento del lancio.
Tuttavia, si tratta anche delle giornate del test Server Slam di Marathon, dunque immaginiamo che una bella fetta di giocatori si sia lanciata nella nuova produzione di Bungie, considerando l'accesso gratuito alla versione di prova e la grande curiosità suscitata da questo titolo.
Fra le altre proposte, emerge in particolare Tales of Berseria Remastered, verso rielaborata e modernizzata del celebre capitolo della serie di Bandai Namco, nonché qualcosa di più peculiare come Reigns: The Witcher e Spellcaster Chronicles.
Si tratta insomma di un fine settimana che copre diversi gusti e tendenze, offrendo opportunità di gioco un po' per tutti: e dunque, cosa giocherete questo weekend?