PS6 non sarà rinviata, secondo delle nuove voci di corridoio

Lavori in corso

L'insider ha inoltre mostrato apprezzamento per il commento di un altro utente, secondo cui un rinvio avrebbe poco senso dal punto di vista industriale ed economico. Il messaggio sostiene infatti che lo sviluppo della piattaforma sarebbe ormai in una fase avanzata e che Sony avrebbe già investito ingenti risorse in ricerca e sviluppo, oltre ad aver presumibilmente siglato accordi produttivi per componenti chiave come gli APU realizzati da TSMC e le memorie GDDR7.

Un pantalone con la dasca decorata dai pulsanti iconici di PlayStation

Secondo questa analisi, attendere fino alla fine del decennio non garantirebbe necessariamente un calo dei costi delle memorie, mentre un lancio nel 2027 permetterebbe a Sony di iniziare a costruire rapidamente la nuova base installata. Eventuali riduzioni dei prezzi dei componenti potrebbero poi tradursi in un abbassamento del prezzo della console negli anni successivi, favorendone ulteriormente la diffusione sul mercato.

Naturalmente si tratta ancora di indiscrezioni prive di conferme ufficiali. Sony non ha annunciato alcun dettaglio sulla prossima generazione e, al momento, non esistono informazioni ufficiali riguardo alla finestra di lancio di PS6. Tuttavia, le dichiarazioni di KeplerL2 contribuiscono a rafforzare l'ipotesi di un debutto nel 2027, che resta una delle date più citate dalle fonti vicine all'industria.

Attualmente non ci sono conferme o smentite da parte di Sony, quindi le informazioni trapelate vanno prese come voci di corridoio.