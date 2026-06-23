PS6 non sarà rinviata, secondo delle nuove voci di corridoio

Sebbene la generazione attuale abbia ancora diversi anni davanti a sé, le speculazioni su PlayStation 6 continuano vanno facendosi sempre più insistenti. Negli ultimi mesi sono emerse previsioni molto diverse sulla possibile data di uscita della console: alcune indiscrezioni parlano di un lancio posticipato fino al 2028 o addirittura al 2029, mentre altre indicano il 2027 come obiettivo fissato da Sony.
Tra le fonti più seguite figura l'insider KeplerL2, noto per le sue informazioni relative all'hardware, che spesso si sono rivelate corrette. Intervenendo in una discussione sul forum NeoGAF dedicata alle voci di un possibile rinvio di PS6, KeplerL2 ha risposto in maniera estremamente sintetica ma significativa, manifestando chiaramente il proprio scetticismo verso l'ipotesi di uno slittamento della console.
Lavori in corso
L'insider ha inoltre mostrato apprezzamento per il commento di un altro utente, secondo cui un rinvio avrebbe poco senso dal punto di vista industriale ed economico. Il messaggio sostiene infatti che lo sviluppo della piattaforma sarebbe ormai in una fase avanzata e che Sony avrebbe già investito ingenti risorse in ricerca e sviluppo, oltre ad aver presumibilmente siglato accordi produttivi per componenti chiave come gli APU realizzati da TSMC e le memorie GDDR7.
Secondo questa analisi, attendere fino alla fine del decennio non garantirebbe necessariamente un calo dei costi delle memorie, mentre un lancio nel 2027 permetterebbe a Sony di iniziare a costruire rapidamente la nuova base installata. Eventuali riduzioni dei prezzi dei componenti potrebbero poi tradursi in un abbassamento del prezzo della console negli anni successivi, favorendone ulteriormente la diffusione sul mercato.
Naturalmente si tratta ancora di indiscrezioni prive di conferme ufficiali. Sony non ha annunciato alcun dettaglio sulla prossima generazione e, al momento, non esistono informazioni ufficiali riguardo alla finestra di lancio di PS6. Tuttavia, le dichiarazioni di KeplerL2 contribuiscono a rafforzare l'ipotesi di un debutto nel 2027, che resta una delle date più citate dalle fonti vicine all'industria.
Attualmente non ci sono conferme o smentite da parte di Sony, quindi le informazioni trapelate vanno prese come voci di corridoio.
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