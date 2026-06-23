PlayStation 5 Slim con NBA 2K26 è in sconto su Amazon per le offerte Prime

Su Amazon è attualmente disponibile la console PS5 Slim con NBA 2K26 a 539 € rispetto al prezzo mediano di 579,12 €, permettendoti di risparmiare il 7%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

PS5 in offerta

Come anticipato, all'interno della confezione troverai la console e il gioco NBA 2K26, insieme al controller wireless DualSense. Il gioco è perfetto per gli amanti del basket, potendo giocare partite con la qualità grafica 4K HDR e l'innovativo feedback aptico del DualSense. Grazie all'SSD, inoltre, potrai vivere tempi di caricamento velocissimi e giocare senza interruzioni. Se vuoi scoprire ulteriori informazioni sul gioco, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.