L'MMO russo Pioner ha una data di uscita in accesso anticipato su Steam

Il team di GFA GAMES ha annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Pioner, lo sparatutto MMO ambientato in uno mondo post-apocalittico. Sarà disponibile su Steam a partire dal 16 dicembre. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete guardare qui sotto.
Al lancio, oltre alla versione standard, sarà possibile acquistare anche la Deluxe Edition, che include vari bonus tra cui il costume "Renegade", tre skin per armi, l'accessorio "Katana Watch", un titolo esclusivo e altri extra per la personalizzazione. Al momento non sono stati indicati i prezzi delle varie edizioni.
Cos'è Pioner?
Annunciato nel 2021, Pioner è un MMO open-world in prima persona che catapulta i giocatori in un universo alternativo e inquietante. Qui, tra le rovine di imponenti strutture sovietiche ormai in disuso, si estende un'isola desolata segnata da un'atmosfera post-apocalittica. In questo scenario ostile vestiremo i panni di un razziatore, chiamato a esplorare fabbriche abbandonate e zone contaminate alla ricerca di misteriose anomalie.
La sopravvivenza non sarà affatto semplice: oltre a scontrarci con nemici umani controllati dall'IA, dovremo affrontare mutanti, creature deformi e altri giocatori intenzionati a contendersi le stesse risorse. Pioner fonde elementi PvE e PvP in un sistema dinamico dove il realismo prende il posto delle classiche barre della salute o dei livelli, rendendo ogni scontro più crudo e imprevedibile.
Gli sviluppatori promettono una mappa di oltre 50 km², disseminata di dungeon segreti e aree da scoprire. L'esplorazione sarà arricchita da missioni di trama e incarichi di fazione, capaci di modificare le relazioni con gli NPC e di garantire ricompense di fedeltà. Il risultato è un mondo vivo, pericoloso e ricco di mistero, dove ogni scelta può cambiare il corso della nostra avventura.