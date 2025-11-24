L'MMO russo Pioner ha una data di uscita in accesso anticipato su Steam

Al lancio, oltre alla versione standard, sarà possibile acquistare anche la Deluxe Edition , che include vari bonus tra cui il costume "Renegade", tre skin per armi, l'accessorio "Katana Watch", un titolo esclusivo e altri extra per la personalizzazione. Al momento non sono stati indicati i prezzi delle varie edizioni.

Il team di GFA GAMES ha annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Pioner , lo sparatutto MMO ambientato in uno mondo post-apocalittico. Sarà disponibile su Steam a partire dal 16 dicembre . L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete guardare qui sotto.

Cos'è Pioner?

Annunciato nel 2021, Pioner è un MMO open-world in prima persona che catapulta i giocatori in un universo alternativo e inquietante. Qui, tra le rovine di imponenti strutture sovietiche ormai in disuso, si estende un'isola desolata segnata da un'atmosfera post-apocalittica. In questo scenario ostile vestiremo i panni di un razziatore, chiamato a esplorare fabbriche abbandonate e zone contaminate alla ricerca di misteriose anomalie.

La sopravvivenza non sarà affatto semplice: oltre a scontrarci con nemici umani controllati dall'IA, dovremo affrontare mutanti, creature deformi e altri giocatori intenzionati a contendersi le stesse risorse. Pioner fonde elementi PvE e PvP in un sistema dinamico dove il realismo prende il posto delle classiche barre della salute o dei livelli, rendendo ogni scontro più crudo e imprevedibile.

Gli sviluppatori promettono una mappa di oltre 50 km², disseminata di dungeon segreti e aree da scoprire. L'esplorazione sarà arricchita da missioni di trama e incarichi di fazione, capaci di modificare le relazioni con gli NPC e di garantire ricompense di fedeltà. Il risultato è un mondo vivo, pericoloso e ricco di mistero, dove ogni scelta può cambiare il corso della nostra avventura.