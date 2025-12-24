Front Mission 3: Remake ha una data di uscita su PC, PS4, PS5 e Xbox

MegaPixel Studio e Forever Entertainment hanno annunciato con un trailer la data di uscita di Front Mission 3: Remake su PC, PS4, PS5 e Xbox: il rifacimento del terzo capitolo della serie Square Enix sarà disponibile a partire dal 30 gennaio, ma è possibile provarlo già ora grazie a una demo.

Approdato in precedenza su Nintendo Switch, lo scorso giugno, Front Mission 3: Remake vanta una grafica migliorata, animazioni più fluide e una colonna sonora riarrangiata che punta a celebrare l'edizione originale del classico RPG tattico in una chiave contemporanea.

La storia racconta di un sanguinoso conflitto che si combatte in un futuro in cui nazioni e corporazioni si contendono il controllo del mondo, sfidandosi alla guida di potenti mech chiamati Wanzer. Il protagonista, Kazuki Takemura, si trova suo malgrado coinvolto in questa guerra insieme al suo amico Ryogo.

Annunciato tre anni or sono, Front Mission 3: Remake arriva dopo i rifacimenti del primo e del secondo episodio della serie, introducendo meccaniche dotate di una profondità ancora maggiore, che non mancheranno di conquistare gli appassionati del genere.