OpenAI produrrà in autonomia i suoi chip IA a partire dal 2026: collaborazione con Broadcom

OpenAI sta compiendo un passo strategico decisivo per il suo futuro: secondo quanto riportato dal Financial Times, l'azienda inizierà la produzione di massa di chip AI proprietari nel 2026, in collaborazione con Broadcom. L'obiettivo è duplice: garantire la potenza di calcolo necessaria a sostenere la crescita esplosiva dei suoi modelli e ridurre la dipendenza da NVIDIA, che oggi domina incontrastata il settore.

Il progetto avrebbe già raggiunto una fase avanzata di sviluppo: Broadcom, infatti, ha dichiarato di aver ricevuto un ordine da 10 miliardi di dollari da parte di un cliente non meglio specificato, che fonti del Times identificano proprio in OpenAI.