0

OpenAI produrrà in autonomia i suoi chip IA a partire dal 2026: collaborazione con Broadcom

OpenAI inizierà a produrre autonomamente i suoi chip IA a partire dal prossimo anno, il 2026 e avvierà una collaborazione con Broadcom.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/09/2025
OpenAI

OpenAI sta compiendo un passo strategico decisivo per il suo futuro: secondo quanto riportato dal Financial Times, l'azienda inizierà la produzione di massa di chip AI proprietari nel 2026, in collaborazione con Broadcom. L'obiettivo è duplice: garantire la potenza di calcolo necessaria a sostenere la crescita esplosiva dei suoi modelli e ridurre la dipendenza da NVIDIA, che oggi domina incontrastata il settore.

Il progetto avrebbe già raggiunto una fase avanzata di sviluppo: Broadcom, infatti, ha dichiarato di aver ricevuto un ordine da 10 miliardi di dollari da parte di un cliente non meglio specificato, che fonti del Times identificano proprio in OpenAI.

OpenAI non vuole commercializzare i propri chip

A differenza di altri attori del mercato semiconduttori, l'azienda guidata da Sam Altman non avrebbe intenzione di commercializzare i nuovi chip, ma di utilizzarli esclusivamente per le proprie infrastrutture. Con il lancio di GPT-5, la domanda di potenza computazionale è ulteriormente esplosa.

OpenAI annuncia una piattaforma per la ricerca di lavoro che potrebbe competere con LinkedIn OpenAI annuncia una piattaforma per la ricerca di lavoro che potrebbe competere con LinkedIn

Altman ha dichiarato l'intenzione di raddoppiare la capacità della flotta di server nei successivi cinque mesi, priorizzando al contempo gli utenti a pagamento di ChatGPT. La produzione di chip interni consentirebbe di superare eventuali colli di bottiglia dovuti a nuove carenze di GPU, oltre a garantire un risparmio significativo sui costi operativi.

Il parere degli analisti sulla produzione dei chip IA di OpenAI

Secondo gli analisti, i chip AI personalizzati - definiti "XPU" - rappresenteranno una quota sempre più rilevante del mercato nei prossimi anni. Pur restando NVIDIA il leader assoluto, con un fatturato in crescita del 56% nell'ultimo trimestre rispetto al 2024, la mossa di OpenAI potrebbe segnare l'inizio di una progressiva diversificazione del settore, dove i giganti dell'intelligenza artificiale cercheranno di sviluppare soluzioni hardware su misura per i propri modelli.

Sam Altman - OpenAI
Sam Altman - OpenAI

Staremo a vedere come si evolverà la questione. Intanto, rimanendo in casa OpenAI, segnaliamo la recente decisione di introdurre dei controlli parentali in ChatGPT a seguito del suicidio di un giovane utente.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
OpenAI produrrà in autonomia i suoi chip IA a partire dal 2026: collaborazione con Broadcom