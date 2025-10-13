Tron: Ares con Jared Leto è un insuccesso enorme, persino peggio di Morbius

Tron: Ares non pare aver avuto particolare successo al botteghino mondiale, cosa che spinge a chiedersi se vi sarà mai un altro film di Tron.

I dati di Tron Ares rispetto ad altri film

La speranza era ovviamente che Tron: Ares fosse in grado di ridare vita al franchise e dare quindi vita a una serie di seguiti e probabilmente anche degli spin-off, se non addirittura dei videogiochi. Considerando i risultati, però, pare difficile che tutto questo succeda visto pare credibile che Disney perda soldi a casua di Tron: Ares, che secondo Variety è costato 180 milioni di dollari senza includere le spese di marketing.

Per darvi un'idea dei risultati, negli USA Tron Legacy (2010) ottenne 44 milioni (cifra non corretta con l'inflazione) In totale, ottenne 409,9 milioni di dollari a livello globale durante la sua permanenza nei cinema. Inoltre, Ares ha fatto peggio del disastro commerciale Morbius, sempre interpretato da Jared Leto, che aveva guadagnato 39 milioni negli USA e 167,4 milioni a livello globale. Persino i meme e il secondo ritorno al cinema non aveva funzionato.

La speranza è che la Cina, dove il film deve ancora arrivare, impazzisca per Tron: Ares e quindi risollevi la pellicola, anche se pare complicato.