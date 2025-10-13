Uno dei giochi più strani di sempre per PlayStation è stato finalmente tradotto

Se guardiamo al passato dei videogiochi, possiamo affermare senza tema di smentita che il Giappone è pieno di titoli interessanti e particolari che non sono mai stati tradotti in lingue facilmente fruibili dalle nostre parti. Fortunatamente negli ultimi anni, un'ampia comunità di traduttori amatoriali si è occupata di tradurne diversi. Ad esempio, il sempre prolifico AeonGenesis nelle scorse ore ha lanciato una patch che permette di tradurre in inglese uno dei giochi più strani della libreria della prima PlayStation: ParanoiaScape.

ParanoiaScape

ParanoiaScape risale al 1998 ed uno strano gioco di flipper a tema horror sviluppato dallo studio Mathilda e nato dalla mente dell'artista degli effetti speciali giapponese Joji "Screaming Mad George" Tani, nato come musicista punk, il cui nome d'arte è ispirato alla sua passione per Mad Magazine e Jay Hawkins. Tra i suoi lavori più noti spiccano Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter, Predator con Arnold Schwarzenegger e Nightmare 4: Il non risveglio (The Dream Master).

Nemmeno a dirlo, è anche un appassionato di videogiochi, da cui lo sviluppo di ParanoiaScape, basato su di una sua idea. Il giocatore deve esplorare una specie di inferno, dove due piccoli demoni scheletrici fluttuano davanti a lui, reggendo delle pale d'osso controllate dal giocatore, con cui deviare i proietitli e gli attacchi dei demoni a mo di flipper. Tani si è occupato personalmente del design delle creature e della colonna sonora e ha persino di un cameo nel gioco.

Leggiamo la descrizione di ParanoiaScape fornita insieme alla patch di traduzione: "Paranoiascape è un gioco di flipper horror surrealista in prima persona. Se ti sembra folle, lo è davvero! Non voglio dire troppo, perché è qualcosa che va vissuto, non spiegato, ma segnalo che il gioco include un'opzione per avere un numero infinito di palline - consiglio di attivarla. Hai comunque una barra della salute e puoi morire, ma questa impostazione riduce un po' la frustrazione di perdere.

Per quanto riguarda la patch: prima di ogni livello appare una schermata con alcuni suggerimenti - li ho tradotti. Ci sono anche delle clip audio nel livello 3-2 in cui Screaming Mad George stesso ti dà dei feedback - ho scoperto che aveva registrato versioni inglesi di queste battute e le aveva incluse sul disco, quindi ho potuto sostituire le chiamate ai file giapponesi con quelle inglesi!"

Se siete intrigati, non vi resta che andare sul sito di AeonGenesis e scaricare la patch.