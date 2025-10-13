L'ambientazione di Pokémon Wind e Waves potrebbe non essere quella immaginata finora

L'ambientazione di Pokémon Wind e Waves, il vociferato nuovo gioco della serie principale dei Pokémon, potrebbe non essere quella immaginata finora, che come probabilmente saprete si sarebbe dovuta ispirare alla Grecia.

Stando infatti agli ultimi rumor, che vanno naturalmente presi con le pinze fino a un'eventuale conferma, il prossimo episodio sarà ambientato in uno scenario ispirato all'Indonesia e al sudest asiatico, anche questa una location completamente inedita per la saga firmata Game Freak.

Si è parlato inoltre del tema di Pokémon Vento e Pokémon Onde (verranno chiamati così in Italia?), che dovrebbe essere "Infinity", e del fatto che il gioco verrà diretto da Shigeru Ohmori, già noto per aver lavorato alle più recenti avventure della serie.

Tornando alle voci sull'ambientazione, si parla anche di una mappa dotata di una struttura ad arcipelago, soluzione questa che andrebbe a enfatizzare le meccaniche esplorative e il senso di scoperta.