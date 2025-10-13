1

Come funziona la modalità Conquista di Battlefield 6? Un trailer ci dice tutto

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo trailer al fine di illustrare il funzionamento della modalità Conquista di Battlefield 6, una delle opzioni disponibili per il comparto multiplayer del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/10/2025
Alcuni soldati in Battlefield 6 affrontano un elicottero
Battlefield 6
Battlefield 6
Articoli News Video Immagini

Come funziona la modalità Conquista di Battlefield 6? Electronic Arts ha pensato bene di illustrare il funzionamento di questa opzione di gioco in un nuovo trailer, fornendo agli utenti tutti i dettagli necessari per potersi lanciare a testa bassa sul campo di battaglia.

La modalità Conquista mette a disposizione dei giocatori ampie mappe di gioco e numerosi veicoli da combattimento fra cui carri armati, jet ed elicotteri d'attacco, offrendo così un'esperienza di guerra totale e su vasta scala.

L'obiettivo principale consiste nel conquistare e mantenere il controllo del maggior numero possibile di punti strategici presenti all'interno dello scenario: più territori vengono occupati da una squadra, più rapidamente i ticket del team avversario iniziano a diminuire.

Battlefield 6: la recensione dello shooter che torna finalmente alle origini Battlefield 6: la recensione dello shooter che torna finalmente alle origini

Si tratta di un meccanismo pensato per incentivare l'approccio strategico all'azione, in cui la collaborazione e la sopravvivenza diventano prioritarie.

Giocare per la squadra

Partito col botto su Steam, Battlefield 6 punta forte sul proprio comparto multiplayer e la modalità Conquista rappresenta senza dubbio uno dei punti di forza dell'offerta, capace di valorizzare le dinamiche cooperative all'interno del team.

Ad esempio, durante le partite è spesso preferibile attendere un'eventuale rianimazione da parte dei compagni di squadra invece di scegliere un respawn immediato, così da preservare preziose risorse e mantenere il vantaggio numerico sul campo.

In tale contesto, le classi di supporto rivestono un ruolo assolutamente cruciale, poiché la loro capacità di recuperare i compagni caduti e fornire munizioni o riparazioni ai veicoli può letteralmente cambiare le sorti di un'intera battaglia.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Come funziona la modalità Conquista di Battlefield 6? Un trailer ci dice tutto