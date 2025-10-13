TP-Link segna un traguardo storico: completato con successo il primo test Wi-Fi 8

Il produttore ha trasmesso dati con un prototipo di rete di nuova generazione, aprendo la strada al Wi-Fi 8 e a un'era di connessioni ultra-affidabili.

TP-Link ha ufficialmente raggiunto un nuovo traguardo tecnologico nel mondo della connettività: l'azienda ha annunciato di aver completato con successo il primo test di connessione Wi-Fi 8, riuscendo a trasmettere dati attraverso un prototipo sviluppato in collaborazione con partner industriali. Si tratta di un risultato che segna l'inizio concreto della prossima generazione di reti wireless, destinate a offrire prestazioni senza precedenti in termini di velocità e stabilità.

Il primo collegamento Wi-Fi 8 operativo Durante la sperimentazione, TP-Link ha validato con successo sia il beacon Wi-Fi 8 sia il throughput di trasmissione dati, due passaggi chiave per certificare la piena funzionalità dello standard. Questo risultato conferma la fattibilità tecnica del nuovo protocollo e rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo di reti ultra-affidabili, pensate per gestire un numero crescente di dispositivi e applicazioni ad alta intensità di banda. Wi-Fi 8 sempre più vicino: la nuova generazione punta su IA, bassa latenza e connessioni ultra-affidabili Il Wi-Fi 8 promette di andare oltre le capacità dell'attuale Wi-Fi 7, puntando su latenze minime, maggiore efficienza spettrale e connessioni stabili anche in ambienti congestionati. Le sue potenzialità saranno decisive per settori come la realtà aumentata, il cloud gaming, l'industria 4.0 e le applicazioni domestiche intelligenti, dove la stabilità e la risposta in tempo reale sono essenziali.