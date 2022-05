Euro Truck Simulator 2, il DLC Heart of Russia cancellato per la guerra in Ucraina

Il nuovo DLC di Euro Truck Simulator 2, Heart of Russia, è stato cancellato dal team di sviluppo per via della guerra in Ucraina. Gli autori hanno pensato che questo gesto fosse l'unico possibile di fronte alla violenta invasione.

A poche ore dall'eliminazione del doppiaggio russo di Gotham Knights, arriva dall'industria videoludica un altro segnale molto chiaro rivolto all'utenza russa, nella speranza che il dissenso interno possa determinare un cambiamento delle politiche espansionistiche di Putin.

"Il 24 febbraio il nostro team di Heart of Russia era a 6-8 settimane dal completare i lavori sul tanto atteso DLC", hanno scritto gli sviluppatori. "Eravamo tutti soddisfatti dei risultati: abbiamo investito parecchio lavoro per fare in modo che questa nuova ambientazione sembrasse fantastica."

"Eravamo assolutamente sicuri che la nostra community, specie in Russia, lo avrebbe apprezzato. Poi, all'improvviso, il mondo intero è stato scosso dalle notizie che l'Ucraina era stata invasa dalla Russia. Siamo rimasti scioccati."

"Quando sviluppiamo i nostri giochi proviamo a essere il più possibile apolitici, così da proteggere i nostri utenti da qualsiasi controversia. Ci piace l'idea che la nostra comune passione per le simulazioni di camion consenta alle persone di connettersi, far visita pacificamente a un paese vicino e divertirsi con un passatempo che tutti condividiamo, anziché fare in modo che qualcosa di divisivo ci separi."

"Visto che però il nostro Heart of Russia riguarda direttamente la Russia, e ci sono così tante persone che soffrono in questo momento, abbiamo deciso di rinunciare alla pubblicazione del DLC per evitare che la sua uscita possa in qualsiasi modo essere interpretata come un segno di supporto o tolleranza rispetto a questa aggressione."