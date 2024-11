Call of Duty: Black Ops 6 continua a essere il titolo più giocato negli USA

Come riportato alcuni giorni fa, Half-Life 2 ha ottenuto l'update per il 20° anniversario con miglioramenti e nuovi contenuti, e questa novità ha spinto il titolo Valve fino ai margini della top 15. Per la precisione, il gioco è passato dal 459esimo al 16esimo posto nella classifica Steam.

Circana US Player Engagement Tracker - Top 15 Titles by Total Weekly US Players (Not Concurrent) - W/E Nov 16, 2024 - Half-Life 2 just missed the top 15 on Steam, ranking 16th after placing at #459 the prior week - Spyro: Reignited Trilogy debuted at #13 on Xbox Series

